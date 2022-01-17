القائم بأعمال وزير الصحة يبحث مع سفير السويد التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، سفير دولة السويد لدى مصر "هوكان إيمسجورد"، مساء أمس الأحد، لبحث تعزيز سبل التعاون بين مصر والسويد فى القطاع الصحى.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة توسيع آفاق التعاون بين مصر والسويد فى مجال إنتاج المستحضرات الحيوية من خلال زيادة فرص الاستثمارات لكبرى الشركات السويدية التى تعمل فى المجال الطبى، داخل الأسواق المصرية، بما يساهم فى تلبية احتياجات القارة الأفريقية.

وأضاف أن الجانبان أكدا أهمية التعاون وتبادل الخبرات فى مجال مكافحة الأمراض المعدية، والتصدى للجوائح خاصة جائحة فيروس كورونا.. كما أكدا ضرورة مشاركة الخبرات بين البلدين فى مجالات تكنولوجيا الرعاية الصحية.

وتابع المتحدث الرسمى، أن الوزير بحث مع الجانب السويدى التعاون فى مجالات البحث العلمى، من خلال إتاحة الفرص لإرسال بعثات تعليمية من الأطباء إلى دولة السويد، للحصول على منح فى درجات "الماجستير" و"الدكتوراة" خاصة فى مجالات جمع وتحليل البيانات، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات السويدية فى النظم التكنولوجية بالقطاع الطبى.

وأضاف أن الجانبان ناقشا إمكانية عقد توأمة بين الجانب السويدى والمستشفيات الجامعية التى تم إنشاؤها حديثًا بالجامعات المصرية، مؤكدًا أن السويد دولة رائدة فى المجال الطبى، ولها إسهامات عديدة فى البحوث الطبية، فضلاً عن امتلاكها العديد من المؤسسات الطبية المتميزة، التى تسهم فى إثراء البحث العلمى على مستوى العالم.

ولفت المتحدث باسم القائم بأعمال وزير الصحة إلى مناقشة استمرار التعاون بين مصر والسويد فى تشغيل مركز "الجاما نايف" والذى تم إنشاؤه بالتعاون مع الجانب السويدى بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة للقيام بـ "الجراحة الإشعاعية" لعلاج أورام المخ، فضلاً عن مناقشة التعاون فى تدريب الأطقم الطبية بالتعاون مع الشركات السويدية الرائدة فى المجال الطبى.

من جانبه، لفت السفير السويدى، إلى حرص بلاده على التعاون الدائم والمستمر مع مصر فى مختلف المجالات لاسيما المجال الصحى، مستعرضًا تجربة السويد فى بناء نظام رعاية صحية قوى وفعال، وتوظيف التكنولوجيا فى القطاع الطبى، مؤكدًا أهمية التعاون مع مصر فى مجالات البحث العلمى وتبادل المعرفة والخبرات، بما ينعكس بالإيجاب على القارة الأفريقية بأكملها.