عاجل- أرقام مفزعة لمخاطر امتناع الحوامل عن لقاح كورونا

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جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، إن إحصائيات على الحوامل فى أسكتلندا تؤكد أن النسبة العظمى من حالات دخول المستشفى والعناية المركزة لغير المطعمات بلقاح فيروس كورونا.
وأوضح أن 70% من الإصابات بكورونا من غير المطعمين، و90% من حالات دخول المستشفى من غير المطعمين، و98% من حالات دخول العناية المركزة من غير المطعمين.
واختتم عبدالغفار قائلاً إن 450 حالة وفاة للأجنة أثناء الحمل حدثت جميعًا فى الأمهات غير المطعمات.
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