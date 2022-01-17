السكة الحديد: تأجيل إيقاف حركة مسير القطارات بين محطتي الجيزة أبو...

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر انه تقرر تأجيل إيقاف حركة مسير القطارات بين محطتي الجيزة / أبو النمرس بخط (القاهرة / السد العالي) لأجل غير مسمي والذي كان مقرراً لها إيقاف بعض القطارات اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 17/1/2022 حتى صباح يوم الخميس الموافق 20/1/2022 لمدة 4 ساعات يوميا من الساعة الواحدة صباحاً حتى الساعة الخامسة صباحاً نظرا لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب والهيئة تؤكد استمرار حركة مسير القطارات بشكلها الطبيعي و تشكر السادة جمهور الركاب لحسن تعاونهم

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