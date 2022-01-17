انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار اليوم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الإثنين، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

ويسود ليلا طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

Advertisements

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأعلنت الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار بنسب متفاوتة يصاحبها نشاط للرياح على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية.

Advertisements

وكشفت عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، ووسط وجنوب سيناء، بالإضافة وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 15 09

الاسكندرية 15 10

وادى النطرون 16 09

طنطا 16 09

شبين الكوم 16 09

دمنهور 16 09

بلطيم 17 10

مطروح 15 09

السلوم 15 09

سيوة 15 04

بورسعيد 16 09

دمياط 16 09

الزقازيق 16 09

المنصورة 16 09

الاسماعيلية 16 10

السويس 15 10

العريش 15 09

رفح 15 09

رأس سدر 17 10

نخل 15 04

نويبع 17 12

طابا 15 11

كاترين 08 00

الطور 19 12

شرم الشيخ 20 14

الغردقة 19 13

مرسى علم 19 13

الفيوم 16 06

بنى سويف 16 06

المنيا 16 06

أسيوط 16 06

سوهاج 16 06

قنا 17 06

الأقصر 17 08

أسوان 17 08

ادفو 17 08

أبوسمبل 17 09

الوادى الجديد 16 05

شلاتين 22 11

أبو رماد 22 12

حلايب 20 12