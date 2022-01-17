القوي العاملة: تعيين 2061 شاباً منهم 17 «قادرون باختلاف»بالمنوفية

/672880/القوي-العاملة-تعيين-2061-شابا-منهم-17-قادرون-باختلافبالمنوفية

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين 2061 شاباً ، من بينهم 17 " قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5654 شابا باحثاً عن العمل.

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وأشار سعفان، إلي أن المديرية قامت باستخراج 2250 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة، بالإضافة إلي صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية تمثلت فى 5 منحة مولود جديد بإجمالى 10 آلاف جنيه، و 3 منح زواج لـ 3 عمال بإجمالى 9 آلاف جنيه، و 4 منح وفاة لـ 4 أسر عمال، فضلاً عن صرف مبلغ 7500 جنيه رعاية صحية لـ 3 عمال.

تعيين 2061 شاباً منهم 17 "قادرون باختلاف"

وأوضح على حامد الزقم مدير المديرية - في تقريره للوزير -عن ما تم إنجازه خلال ديسمبر الماضي، إلى أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 947 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 157 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، وعقد 23 ندوة توعية في مجالات ( تنظيم الأسرة، والمفاوضة، والإدمان، والحوار المجتمعي، والمرأة، والطفل ).

وفى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي 358 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 128 محضراً للمنشآت المخالفة ، ومنح 18 ترخيص لمنشآت ، وعقد 4 ندوات توعية.

تعيين 22 من «قادرون باختلاف» ضمن699 شاباً بالسويس

وكان قد كشف محمد سعفان وزير القوي العاملة، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس قامت بتعيين 699 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 22 شاباً " قادرون باختلاف " من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 1328 باحثا عن عمل، منهم 40 " قادرون باختلاف”.

وأشار سعفان، أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة قامت المديرية بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 29 ألف جنيه لـ 10 عمال من المسجلين بالإدارة، واستكمال صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 183 عاملاً مسجلاً بواقع 91 ألفاً و 500 جنيه، بالإضافة إلي استخراج 675 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

وأكد حاتم جاد الرب مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر الماضي- إلى أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 56 شكوى فردية، تم تسوية 7 شكاوى منها ودياً، وتحويل 10 منها للمحكمة العمالية، و23 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وتجديد ترخيص عمل لأجنبي .

أما فى مجال التفتيش العمالي، أوضح مدير المديرية، أنه تم التفتيش على 261 منشأة ، وتم تحرير 22 محضر لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 15 حملة تفتيش شامل ، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على 15 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير محضر لمنشأة مخالفة ، وتم عقد لجنة خماسية.