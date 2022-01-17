/672886/تعيين-2061-شابا-بينهم- 17-قادرون-باختلاف-بالمنوفية
تعيين 2061 شاباً بينهم 17 "قادرون باختلاف" بالمنوفية أعلنت مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية ، عن تعيين 2061 شاباً، بينهم 17 " قادرون باختلاف "، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5654 شابا باحثاً عن العمل .
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وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن المديرية قامت باستخراج 2250 شهادة قياس مستوى المهارة ، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة ، الى جانب قيامها بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية تمثلت فى 5 منحة مولود جديد بإجمالى 10 آلاف جنيه ، و 3 منح زواج لـ 3 عمال بإجمالى 9 آلاف جنيه ، و 4 منح وفاة لـ 4 أسر عمال ، فضلاً عن صرف مبلغ 7500 جنيه رعاية صحية لـ 3 عمال .
تحملات تفتيش مستمرة على المنشأت
ومن جانبه أشار على حامد الزقم مدير المديرية - في التقرير الدوري الصادر عن المديرية خلال ديسمبر الماضي ، أن هناك حملات تفتيش مستمرة فى مجال التفتيش العمالي، حيث تم التفتيش على 947 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 157 محضر لمنشآت مخالفة للقانون ، كما تم عقد 23 ندوة توعية في مجالات ( تنظيم الاسرة ، والمفاوضة ، والادمان، والحوار المجتمعي، والمرأة، والطفل ) ، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي 358 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير 128 محضراً للمنشآت المخالفة ، ومنح 18 ترخيص لمنشآت ، وعقد 4 ندوات توعية .
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