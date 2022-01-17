/672887/الأرصاد-تحذر-انخفاض-ملحوظ-بدرجات-الحرارة-ونشاط-للرياح-حتى-نهاية-الاسبوع

حذرت هيئة الارصاد الجوية من تعرض البلاد لموجة برد قارسة على مدار الايام القليلة المقبلة تنتهي بداية الاسبوع المقبل بسبب كتلة هوائية قادمة من أوربا، مشددة على ضرورة توخي الحذر في الساغات المتأخرة من الليل وارتداء الملابس الثقيلة.

دوت الخليج

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية توضح تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة مصدرها جنوب وشرق أوروبا يصاحبها انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسوف تستمر لعدة أيام أخرى، مشيرة الى أن الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج على مرتفعات سيناء . وأضافة أن هناك نشاط الرياح على مناطق متفرقة من البلاد مما يزيد الشعور ببرودة الطقس أكثر، ومن المتوقع اليوم أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء وخليج السويس يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تقل حدتها كلما تقدمنا لداخل .

طقس اليوم

وأكدت هيئة الارصاد أن اليوم الاثنين، سيشهد انخفاض بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء . وأضافت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أيضا أن اليوم يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وفرص أمطار خفيفة على شمال وجنوب الصعيد .

درجات الحرارة المتوقعة

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجات، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 06 درجات، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجات.