فؤاد أحمد.. مشهد أفقده بصره وتخلى عنه المسؤولون حتى مات مكتئبًا

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فؤاد أحمد.. فنان مصري، قدم العديد من الأعمال خلال فترة تواجده في السينما المصرية، عُرف بأدواره الشريرة مع الفنان الكبير عادل إمام، لكن أودت مهنة التمثيل بحياته بعدما نجحت في أخذ بصره 20 عامًا، لتبدأ حياته المأساوية من هنا.

دوت الخليجيرصد أبرز المعلومات حول الفنان الراحل فؤاد أحمد وقصة فقدانه لبصره بسبب دور سينمائي

أسرار في حياة فؤاد أحمد

ولد الفنان فؤاد أحمد في 27 يناير لعام 1936 في حي الجمالية بمحافظة القاهرة واسمه بالكامل فؤاد أحمد محمود علي، وحصل على ليسانس أداب وكذلك بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية في علوم المسرح وعمل في مسرح الحكيم عام 1963.

المسرح بداية تألق فؤاد أحمد

بدأت مسيرة فؤاد أحمد نحو الشهرة، بالاشتراك في مسرح “المدبوليزم” الذى يعود إلى الفنان عبد المنعم مدبولى وشارك خلال مسيرته الفنية في العديد من العروض المسرحية ويعد دور الناظر في مسرحية “علشان خاطر عيونك” من البصمات المهمة في تاريخه الفني.

بسبب مشهد تمثيلي.. فؤاد أحمد يفقد بصره

ولكن هل كان يعرف فؤاد أحمد أن هذا بداية حلول اللعنة عليه؟، هذا ما حدث بالفعل ففي أحد أعماله الفنية، كان فؤاد أحمد يدهن جسده ووجهه كل يوم بالدوكو وألوان الزيت الذي يستخدم في طلاء السيارات، وذلك من أجل التصوير، وكان يحضر خلطة المكياج هذه بالساعات.

استحمام فؤاد أحمد بالجاز والبنزين

وكان يستخدم لإزالة هذا المكياج الصعب، «الجاز والبنزين»، ولكن في إحدى المرات زادت كمية الـ«قطران»، التي أدت إلى انسداد الشعيرات الدموية برأسه ومنعت الأكسجين إلى المخ، مما أدى إلى فقدانه بصره.

فؤاد أحمد يتعرض للإهمال بعد التضحية

ظل فؤاد أحمد على هذه الحالة لمدة 10 سنوات من دون علاج، وقدم شكوى ضد هيئة قطاع التلفزيون، واتهمهم بإصابته بالعمى، فقاموا بتحويله لأحد المستشفيات، لإجراء فحوصات على القلب، لكنهم رفضوا إجراء عملية جراحية له متحججين بكبر سنه وعدم قدرته على تحمل هذه العملية، مع إهمال أصدقائه في الوسط الفني زيارته، مات مكتئبا ووحيدا.

وفاة فؤاد أحمد

ورحل فؤاد أحمد عن عاملنا في 15 أغسطس لعام 2010 إثر أزمة قلبية بمستشفى النزهة الدولي، عم عمر يناهز أربعة وسبعون عاماً، وقضى عشرون عاماً فاقداً لبصره.

أهم أعمال فؤاد أحمد المسرحية والسينمائية

قدم الفنان فؤاد أحمد أكثر من 70 عملا فنيا وكانت البداية من خلال دوره في مسلسل “الرحيل” عام 1967 مع حمدي غيث،.

وقدم الفنان فؤاد أحمد دور البلطجي في العديد من الأعمال ومنها لقاءان مع الفنان عادل إمام أولهما في دور “عباس” في فيلم “خمسة باب” عام 1983.

والثاني دور “حمودة الأعور” الشخص القاسي الذي يسعي للانتقام لفقد إحدى عينيه في فيلم “المشبوه” عام 1981 .

كما شارك الفنان فؤاد أحمد في عدد من المسرحيات ومنها “مع خالص تحياتي، عبد يتحدي رامبو، طار فوق عش المجانيين، يانا يا هو، كلام فارغ”… وغيرهم.

وكان آخر أعمال الفنان فؤاد أحمد مسلسل‏ “جحا المصري” وذلك عام 2002 ليحي الفخراني واخراج مجدي ابو عميرة.

فؤاد أحمد أول ممثل يحلق شعره كاملا بسبب مشهد

وأثناء تقديم شخصية "هامان" في المسلسل الديني الشهير "محمد رسول الله" أصر على حلاقة رأسه بالكامل، ولم يقبل أن يرتدي باروكة، وبهذا يكون فؤاد أحمد هو أول الفنان يحلق شعره بالكامل من أجل تجسيد دور.