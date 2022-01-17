/672877/أهم-مباريات-اليوم-الأثنين-انطلاقة-الجولة-الثالث-من-بطولة-كأس-أمم-إفريقيا

يشهد اليوم الأثنين الموافق السابع عشر من يناير، على أولى منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، بنهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 كاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأيضاً تنطلق منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية، ببطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، والتي يأتي على رأسها النادي الأهلي.

مباريات اليوم الأثنين

كأس أمم إفريقيا

الرأس الأخضر والكاميرون، الساعة السادسة مساء.

بوركينا فاسو وإثيوبيا، الساعة السادسة مساء.

كأس الرابطة المصرية

الأهلي والإسماعيلي، الساعة الثانية والنصف مساء.

البنك الأهلي وسموحة، الساعة الخامسة مساء.

الجونة والمقاولون العرب، الساعة الخامسة مساء.

الدوري الإيطالي

نابولي وبولونيا، الساعة السابعة والنصف مساء.

ميلان وسبيزيا كالتشيو، الساعة السابعة والنصف مساء.

فيورونتينا وجنوي، الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

كأس أمم أفريقيا.. منتخب تونس يضرب موريتانيا برباعية

حقق منتخب تونس الفوز على نظيره موريتانيا بنتيجة 4/0، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2021.

وبدأ المنتخب التونسي الشوط الأول بهجوم كير على مرمى المنتخب الموريتاني، ليسجل حمزة المثلوثي لاعب الزمالك هدف في بداية اللقاء بالدقيقة الثالثة، من تصويبة صاروخية تسكن شباك موريتاينا على يمين الحارس.

ثم عزز وهبي الخزري بالهدف الثاني في الدقيقة 8، من تصويبة قوية سكنت شباك موريتانيا، ليعلن النسور تقدمهم في الشوط الأول بهدفين نظيفين.

وفي شوط المباراة الثاني لم يتغير الأمر كثيراً وظل المنتخب التونسي يهاجم خلال أحداث المباراة بالرغم من تقدمهم.

وأحرز وهبي الخزري الهدف الثالث في الدقيقة 64، وأختتم سيف الدين الجزيري الأهداف في الدقيقة 66 من أنفراد بالحارس بعد تمريرة متقنة من الخزري.

نتيجة مباراة منتخبي كوت ديفوار وسيراليون

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة منتخبي كوت ديفوار وسيراليون، بهدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات، بنهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

تقدم منتخب كوت ديفوار بالهدف الأول في المباراة، في الدقيقة الـ 25، عن طريق سياستيان هيلير، وجاءوا بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 65 من عمر المباراة، عن طريق نيكولاس بيبي.

عاد منتخب سيراليون بهدف التعادل في الدقيقة الـ 55 من عمر المباراة، عن طريق الحاجي كامارا، بعد إهدار فرانك كيسيا ضربة جزاء، وقبل تسكيل الخصم الهدف الثاني.