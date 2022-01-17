دلال عبد العزيز ابنة الشرقية وشقيقتها ملكة جمال.. ما لا تعرفه عنها في ذكرى ميلادها

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تحل الذكرى الـ 62 لميلاد الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بعد رحيلها بعد معناة لمدة أشهر في المستشفى، إثر إصابتها بفيروس كورونا في النص الثاني للعام الماضي، هي وزوجها الفنان الراحل سمير غانم الذي سبقها، نتعرف سويًا على ذكرياتها وأسرار طفولتها، وننقل لكم الأجواء التي نشأة وتربت فيها دلال، نتعرف أكثر على أخواتها وأسرتها.

دوت الخليج

أسرة دلال عبد العزيز تكشف أسرارًا لأول مرة

نشأت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في محافظة الشرقية، بحي يوسف بيه في مدينة الزقازيق، وسط ثلاث أخوات آخرين، هم أماني ومحمد وعزة التي توفت بعمر السابعة عشر، بعد حصولها على لقب ملكة جمال الشرقية من صغرها، وتوفاها الله بسبب المرض، كان والدهم يعمل مدرسًا للمرحلة الثانوية، ووالدتها ربة منزل رغم كونها متعلمة.

أصدقاء دلال عبد العزيز في صباها

كان أصدقاء الفنانة دلال عبد العزيز في صغرها من جيرانها وزملاءها، لكونها قليلة الخروج، ولكنها تميزت بين معارفها باللُطف وخفة الظل، مما جعلهم يشعور بحزنٍ شديد لمعرفة خبر وفاتها، رغم طول السنين الذي قضتها الفنانة بعيدة عنهم.

بداية مشوارها التمثيلي

بعدما أنتهت الفنانة دلال عبد العزيز من الدراسة في المعهد العالي الزراعي، سافرت للقاهرة لتدرس فنون التمثيل وتعمل به، وبعدها بدأت في مشوارها الفني من خلال بعض الأدوار الصغير التي تعرفت من خلالها على زوجها الفنان الراحل سمير غانم، حيث أحبته كثيرًا وتعلقت به حتى بادلها سمير نفس الشعور وتمموا زواجهما في القاهرة.

زيارة دلال عبد العزيز لمسقط رأسها

عادت دلال عبد العزيز للشرقية مرة واحدة فقط من بعد سفرها للقاهرة وإحترافها فن التمثيل، حيث ذهبت لتشارك في إحتفالية كانت مقامة في الشرقية بجوار منزلها القديم، وشاركت في هذا الحفل هي وسمير غانم جورج سيدهم، وأسترجعت ذكرياتها في المكان التي نشأت فيه، وصافحت كل جيرانها وأصدقائها السابقين بمنتهى الحب، مما زاد حبهم لها وفرحتهم بوجودها معهم مرة ثانية.

رحيل الفنانة دلال عبد العزيز

أُصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا في منتصف عام 2021 تقريبًا، ووفاتها المنية بعد صراع مع المرض داخل المستشفى.

عندما وصل خبر تعب ووفاة الفنانة دلال عبد العزيز لأهالي الشرقية من خلال التليفزيون، أنتابهم حزن شديد لوفاتها، خاصةً سكان حي يوسف بيه بالزقازيق، الذين عاصروا وجودها بينهم.