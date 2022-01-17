تزداد عمليات البحث عن مواعيد مباريات الأهلي في كأس الرابطة 2022، على جوجل في الساعات الأخيرة، في ظل تواجد منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي يلتقي في ثاني مباريات المارد الأحمر في البطولة، مع الإسماعيلي اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويبحث الأهلي عن تحقيق الفوز في لقاء اليوم أمام الدراويش، في البطولة، بعد التعادل السلبي، في المباراة السابقة أمام الجونة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف مساء، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية.

مباريات الأهلي المتبقية في كأس الرابطة:

الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي بكأس الرابطة:

مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود وحيد ومحمد أشرف ومحمد خليفة نصير ومحمد مغربي وعبدالرحمن نجاح مانو ومحمد أحمد شرقية وعبدالجواد عبدالرحمن وأحمد سيد عبدالنبي وكريم فؤاد وأحمد أشرف ومحمد محمود ومحمد فخري وعمار حمدي وصالح نصر ورأفت خليل وأحمد سيد غريب وزياد طارق ومحمد ياسر وحسام حسن ويوسف شريف.

ويدعم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، فريقه بالعديد من المواهب من ناشئين النادي، بعد غياب العديد من اللاعبين للمشاركة في منتخبات بلادهم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ناشئين الأهلي

ظهرت العديد من المواهب في القاء الماض بين الأهلي والجونة، في أولى لقاءات بطولة كأس الرابطة المصرية، والتي يأتي على رأسها زياد طارق في منتصف الملعب، بجانب محمد مغربي في خط الدفاع.

يذكر أن قرعة النسخة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التي تضم أندية "سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة".