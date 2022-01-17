/672888/بعد-تقدمها-بطلب-إحاطة-النائبة-هناء-سرور-تعلن-موافقة-وزير-النقل-على-حل-الأزمة-المرورية-ببركة-السبع

قالت النائبة هناء سرور، إن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وافق على الذي سبق وتقدمت به، بشأن إنشاء كوبري أعلى مزلقان سكة حديد بركة السبع بمحافظة المنوفية.

دوت الخليج

وأضافت عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة المركزية بوزارة النقل، وجه هيئة الطرق بفحص الموضوع على الطبيعة بحضور مندوبي الهيئة وشركة إم أو تي وشرطة السكة الحديد، وذلك لتخفيف الزحام المروري الذي تشهده منطقة بركة السبع بشكل مستمر، وكذلك استثمار منطقة مستعمرة السكة الحديد بجانب المحطة وفتح الطريق الذي يمر من خلال المستعمرة.

خطاب رسمي إلى الهيئة المركزية :

وكانت النائبة هناء سرور قد أرسلت خطابًا إلى رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير النقل، وتضمن الخطاب أنه تم إدراج تنفيذ كوبرى سيارات أعلى مزلقان بركة السبع ضمن خطة الهيئة للأعمال الصناعية أعلى المزلقانات ذات الكثافة المرورية الأكثر ضمن المرحلة الثانية على أن يتم التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى بإعداد الرسومات والطرح وإسناد أعمال الكوبرى لإحدى الشركات المتخصصة بمعرفتها وطلب مندوبي الهيئة القومية لسكك حديد مصر بموافاة الهيئة بالرسومات الخاصة بالبواكي المتقاطعة مع خطوط السكة الحديد للمراجعة، والاعتماد قبل البدء في التنفيذ.

طلب إحاطة :

جدير بالذكر أن النائبة هناء سرور عضو مجلس النواب، سبق وتقدمت بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن تراخيص وضوابط وأمن وسلامة المعديات النهرية.