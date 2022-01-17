70 عملية زرع قرنية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إجراء أكثر من 70 جراحة لزراعة القرنية بمستشفى الرمد التخصصى ببورسعيد، بتكلفة لا تتعدى 300 جنيه للعملية الواحدة، تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.





وأوضح الهيئة العامة للرعاية الصحية، فى بيان لها، أنه وفقًا لرؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية فإنه يتم تطوير وتحديث الخدمة المقدمة، لكل منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، لافتًا إلى توفير أحدث الميكروسكوبات الجراحية اللازمة لإجراء ترقيع القرنية الجزئية ضمن الخدمات الطبية المستحدثة المقدمة بمستشفى الرمد التخصصى ببورسعيد.

وأوضح البيان أن الزراعة الجزئية القرنية هى أحد الخدمات المستحدثة التى يتم الاعتماد عليها لحالات التلف الجزئى لأنسجة القرنية أو الإصابات السطحية التى لا تؤثر على الطبقات الداخلية، فيما يتعافى المريض بعد إجراء عملية الزراعة الجزئية خلال وقت أقل من الوقت الذى يتطلبه التعافى بعد الزراعة الكلية للقرنية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن مستشفى الرمد التخصصى من ضمن مستشفيات أحادية التخصص بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، والتى تجرى جميع أنواع جراحات العيون بجودة وكفاءة عالية، من خلال كوادر طبية على أعلى مستوى وطاقم تمريض مؤهل على مدار الـ 24ساعة، لافتًا إلى أن المستشفى تقدم حاليًا كافة الحزم والخدمات الطبية والعلاجية فى علاج أمراض وجراحات العيون، باعتبارها مركزًا متخصصًا مجهزًا على أعلى مستوى وفقًا لمعايير الجودة العالمية لعلاج أمراض وجراحات العيون.

وأشار إلى حدوث طفرة كبرى خلال العامين الماضيين فى نجاح إجراء العديد من التدخلات الجراحية والعمليات المستحدثة كعمليات زراعة القرنية والشبكية للمرضى داخل مستشفى الرمد التخصصى بورسعيد، تماشيًا مع دستور عمل الهيئة نحو توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمتعاملين، من خلال الإطلاع على كل ما هو جديد فى عالم الرعاية الصحية، وتجهيز المنشآت بأحدث التجهيزات الطبية وضم أمهر الكوادر الطبية والإدارية، بما يضمن إتاحة أفضل خدمات ورعاية صحية للمرضى ووفق أحدث المعايير والممارسات العالمية.