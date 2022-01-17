تعرف على موعد حفل جوائز الأفضل فى العالم 2021 "ذا بيست".. محمد صلاح ضمن القائمة الأولى

ينافس النجم المصري محمد صلاح، كابتن منتخب مصر ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، الثنائي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان والنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ، على جائزة "ذا بيست" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم لعام 2021.

ويقام حفل جوائز الأفضل في العالم اليوم، الاثنين، فى الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، فى مدينة زيورخ السويسرية، تماشيًا مع إجراءات الصحة العامة.

محمد صلاح ينافس على الجائزة بعدما أصبح في القائمة النهائية ضمن الثلاثي المتواجد في القائمة النهائية، متخطيا عددا كبيرا من نجوم اللعبة في العالم على غرار الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو والنجم البرازيلي نيمار داسيلفا والنجمان الفرنسيان كريم بنزيما وكيليان مبابي والبلجيكي كيفن دي بروين وغيرهم.

وتعد هذه المرة الثانية التي يترشح فيها محمد صلاح للقائمة النهائية، بعدما حل ثالثًا في عام 2018 خلف الكرواتي لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو.

هذه المرة يريد محمد صلاح معانقة الذهب، الذي لم يتمكن من الحصول عليه في 2018، واكتفى بجائزة أفضل هدف في العام بذلك الوقت "بوشكاش" عن رائعته في مرمى إيفرتون.