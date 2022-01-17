انت الان تتابع تفاصيل خبر وزارة الصحة المصرية تؤكد إرتفاع إصابات متحور كورونا الجديد بدءًا من يناير الحالي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

في ظل إرتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال تلك الفترة، حذر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار المواطنين في مصر من زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا التي تخطت ألف حالة يومية خلال الفترة الأخيرة، للمرة الأول منذ أكثر من 200 يوم، خاصة متحور كورونا المنتشر في خلال تلك الفترة أوميكرون.

الملقحون أقل تأثرا عند الإصابة بفيروس كورونا

وأضاف عبد الغفار أن متحور أوميكرون ينتشر بشكل سريع بسرعة كبيرة جدا عالميا، وسريع الإنتقال بين الناس، ولكن من حصل على اللقاح يمكنه التغلب على العدوى بشكل أكبر بخلاق غير الملقح، ولذلك نجد أن غير الملقحين معروضون أكثر لتدهور حالتهم الصحية، والإصابة بمضاعفات شديدة قد تصل إلى الوفاة، فيما تكون أقل بدرجات غير الملقحين بالمستشفيات.

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إرتفاع الإصابة بكورنا منذ يناير الجاري

وأكد متحدث وزارة الصحة الدكتور خالد عبد الغفار على إرتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر بداية من شهر يناير الحالي، بعد حدوث إستقرار في الحالات المصابة بالفيروس خلال شهر ديسمبر الماضي، وأن السائد حاليا هو الإصابة بمتحور أوميكرون بالمركز الأول، ويأتي الإصابة بمتحور دلتا بالمرتبة الثانية، مؤكدا على أن الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة بشكل يومي هي المترددين على المستشفيات، مع وجود متابعة للمترددين على معامل المستشفيات الجامعية والخاصة.

أعراض الإصابة بفيروس كورونا “أوميكرون” الأكثر شيوعا طبقا لوزارة الصحة

الرشح

الصداع

الشعور بالتعب

العطس

إحتقان وجفاف الحلق مع وجود ألم البلع

أهم أعراض الإصابة بفيروس أوميكرون كورونا الأقل شيوعا

إرتفاع درجة الحرارة

الرعشة

الكحة

أهم أعراض الإصابة بفيروس أوميكرون كورونا النادرة

ألم بالصدر

ضيق في التنفس

فقدان حواس التذوق والشم