اعرف مواعيد مسلسل الحلم على قناة الحياة.. تفاصيل

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تعرض قناة الحياة عمل درامي جديد، استطاع أن يجذب انتباه عدد كبير من المشاهدين من بداية عرضه متسائلين عن موعد طرحه في التليفزيون وهو مسلسل «الحلم»، الذي يخوض بطولته الفنانة رانيا فريد شوقي.

دوت الخليج

مواعيد عرض مسلسل «الحلم» على قناة الحياة

ويعرض مسلسل الحلم على قناة الحياة يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء، ويعاد في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، على أن تكون ثانى إعادة فى الـ 12 ظهرًا .

أبطال مسلسل الحلم

ويخوض بطولة مسلسل «الحلم»، كلا من صابرين، محمد رياض، ونضال الشافعي، كمال أبو رية، وأنوشكا، رانيا فريد شوقى، صلاح عبد الله، ومدحت تيخة، وياسمين جمال ومحمود الجابرى وسميرة عبد العزيز وشريف خير الله وعمر زهران، هايدى رفعت وهايدى كابو وريهام فتحى ومروج وورد شام وغيرهم من الفنانين الشباب.

قصة مسلسل الحلم

ويقدم العمل رؤية مختلفة تمامًا لسكان منطقة الأسمرات، وكيف تحولت حياتهم فيما يشبه بالحلم بعد كابوس طويل عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال إلى حياة آدمية وكل أسرة ولها قصة مختلفة

ويعكس مسلسل «الحلم» قصة كفاح امرأة مقيمة بحي الأسمرات تقف مع زوجها، وتكافح معه في الحياة، ويلقي المسلسل الضوء على منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة في إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي الجديد.

القبض علي مخرج مسلسل «الحلم»

الجدير بالذكر، أنه تم القبض على المخرج حسني صالح، بتهمة نشر أخبار كاذبة على السوشيال ميديا عن سرقة معدات تصوير مسلسله الجديد الحلم.

حسني صالح يخدع الجمهور بسرقة معدات تصوير مسلسل الحلم

حيث كتب المخرج حسني صالح على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، يُناشد وزير الداخلية وكل الجهات المعنية وقال:" معالي وزير الداخلية والجهات المعنية بالأمر، تهجم بعض العرب متواجدين في الطريق المتفرع من الدائري إلى الشيخ زايد على كرو العمل وتم خطف كاميرا التصوير، والتعرض للنجوم أثناء التصوير، أحد المشاهد من مسلسل حلم الأسمرات" وطلب منهم المساعدة والإهتمام بالأمر:"برجاء الاهتمام".

وقيل في ذلك الوقت أنه تم تحرير محضرًا رسميًا في قسم شرطة أول أكتوبر، وقدر المعدات المسروقة بـ700 ألف جنيه، وبالفعل تحركت الأجهزة الأمنية، ولكن سرعان ما أكتشفوا أنه أدعاء كاذب؛ لعمل دعاية واسعة ومجانية للعمل، وألقوا القبض عليه.