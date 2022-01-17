/672890/بتكلفة٦-مليون-جنيه-رصف-طريق-الطيرية-بالبحيرة

أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة أن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية رصف وتطوير أكثر من ١٠٠٠ طريق بالقرى والمراكز والمدن تتجاوز تكلفتها مليار جنية، وكذا تنفيذ ٤٢ طريق وكوبري بالبحيرة بخطة الهيئة العامة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وياتى ذلك فى إطار رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين و تطوير البنية التحتية.

بتكلفة٦ مليون جنيه.. رصف طريق الطيرية بالبحيرة

كما شدد المحافظ على متابعه سير العمل بمشروعات رصف وإحلال وتجديد الشوارع والطرق الجارى تنفيذها بمدن ومراكز المحافظة والتأكد من الإلتزام بالمواصفات والإشتراطات الفنية المقررة والبرنامج الزمني المحدد لها وتذليل مايعترضها من معوقات .

وفي هذا الصدد أكد م فايز الجندي مدير مديرية الطرق انه تم الإنتهاء من أعمال فرد طبقة المكدام لرصف طريق الطيرية القديم الرابط بين مركزى كوم حمادة وبدر بداية من مزلقان الطيرية باتجاه الرياح الناصرى بطول ٢ كم وعرض ٧ متر بتكلفة ٦ مليون جنية.

قام فريق عمل الادارة العامة للاتصال والتوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بعمل ندوة توعية بمجلس قرية فلاقة بمركز دمنهور.

جاء ذلك بحضور النائب عادل حماد عضو مجلس النواب و رئيس مجلس القرية ولجنة المجتمع المدني لمبادرة حياه كريمة وعدد كبير من اهالى القرى والعزب المقام بها مشروعات حياه كريمة والتابعة لمجلس قرية فلاقة.

وتضمنت الندوة توزيع بورشورات ارشادية عن مبادرة حياه كريمة و برشورات توعوية لترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي.

تناولت الندوة تسليط الضوء على المبادرة الرئاسية (حياه كريمة ) وأهميتها في رفع مستوى المعيشة والخدمات المقدمة فى شتى مجالات الحياة، بالإضافة إلى التوعية باهمية تركيب القطع الموفرة و تم توزيع ملصقات عن ضرورة الحفاظ علي الماء