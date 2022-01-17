/672892/بدون-قصد--قتلوا-أخيهم-الطفل-البريء-في-سوهاج

ينتج في كثير من الاحيان كوارث عن لعب الاطفال، فقد يفقد منهم البعض حياته أو يتسبب فى فقدان غيرة لحياته دون قصد، وفى تلك الواقعة تسبب لهو اطفال في فقدان اخيهم لحياته بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من العميد مصطفى رفيق، مأمور شرطة مركز جرجا بوفاة طفل اسفل عجلات سيارة بدائرة المركز.

أنتقل على الفور الرائد هيثم الحجيرى، رئيس مباحث شرطة مركز جرجا، والفريق المعاون له وتبين وصول الطفل احمد ع -عامان - الى مستشفى جرجا العام - جثة هامدة - ويقيم دائرة مركز جرجا ادعاء حادث سيارة.

وبسؤال والد الطفل المدعو مصطفى - 40 عام - سائق - ويقيم بذات الناحية افاد بأنه أثناء لهو الأطفال داخل سيارة ميكروباص ملكه تقف داخل حوش المنزل قاموا بأنزال فرامل اليد، مما أدي ذلك إلي رجوع السيارة إلي الخلف علي نجله المذكور أثناء لهوه خلفها مما نتج عنه وفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وأكد مصدر امني أنه بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، أدي إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية فى الحادث وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

حادث سير يسفر عن اصابة 3 بسوهاج

على جانب اخرأصيبت سيدة وطفلها الرضيع وسائق نتيجة اصطدام سيارة ربع نقل وسيارة ميكروباص، وتم نقلهم الى المستشفى الجامعي بسوهاج للعلاج ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من مأمور مركز شرطة البلينا بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الغربي دائرة مركز البلينا .

أنتقل على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المرافق لة وتبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة المدعو رضوان ح ر - 55 عام - سائق – ويقيم دائرة جرجا أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالسيارة ربع نقل " تابعه لشركة خاصة قيادة المدعو ياسين ه ي ع – 46عام سائق – ويقيم أسوان .

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولي " اشتباه كسر بالساق اليسرى " وحلاوتهم ع ن - 27 ربة منزل " كدمات متفرقة بالجسم " و نجلها الطفل مينا ب س - 2 عام – ويقيمان دائرة المركز " اشتباه كسر بالقدم اليسرى " من مستقلي السيارة الأولي .

تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي وأفاد قائدي السيارتين والمصابة بمضمون ما تقدم وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.