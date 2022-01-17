/672893/الرعب-يجتاح-العالم-20-مليون-إصابة-بالمتحور-أوميكرون-خلال-إسبوع-واحد

حالة من الرعب تسود العالم على مدار الايام القليلة الماضية بسبب الارتفاع الملحوظ في عدد الاصابات بكوفيد 19 المعروف بالمتحور أوميكرون، حيث كشفت الاحصاءات الدولية أن حالات الإصابة ارتفعت في جميع أنحاء العالم في أسبوع واحد بنسبة 25%، حيث ارتفعت في كل من الهند والبرازيل، وهما الدولتان اللتان سجلت فيهما أعلى نسبة إصابة بعد الولايات المتحدة، حوالي 2.5 مرة في أسبوع واحد، بعد تراجع الأرقام نسبيا في الشهور القليلة الماضية.

دوت الخليج

وتشير الدراسات الاولية أن عدد الإصابات بالمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد، الذي اكتشفه العلماء لأول مرة في جنوب إفريقيا في نوفمبر، تجاوزت تلك المتعلقة بالمتحور "دلتا"، في جميع أنحاء العالم، وأشارت تلك الدراسات الى أنه في أسبوع واحد، ارتفعت الإصابات بحدود 20 مليون إصابة، وتحديدا 19,957,485 إصابة، ليصل عدد الإصابات في جميع أنحاء العالم إلى أكثر 328 مليون إصابة، وفقا لمركز تتبع كورونا "وورلد ميترز إنفو".

رقم قياسي بعدد الاصابات

وأشارت أيضا هذه الدراسات أن الحالات سجلت يوم الخميس الماضي رقما قياسيا يوميا بلغ 3,333,946 وانخفضت يوم السبت إلى 2,427,109 إصابات، بحسب ما ذكرت زكالات الانباء الدولية، وخلال الفترة نفسها، ارتفعت الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 بنسبة 10%، أي 48764 حالة وفاة لترتفع الحصيلة الإجمالية العالمية للوفيات بهذه الجائحة إلى 5,556,887 وفاة. وحسب الاحصاءات أيضا فقد ارتفعت حالات الإصابة في الهند بنسبة 150%، حيث قفزت 271202 ، الأحد الماضي ليصل إجمالي الإصابات إلى 37,122,164 إصابة، لتحتل بذلك المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة التي بلغ إجمالي الإصابات بكورونا فيها إلى 66,664,283، وبنسبة نمو بلغت 7%.

امريكا والهند والبرازيل الاكثر اصابة

يذكر أن الولايات المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها قرابة 334 مليون نسمة، لديها أيضا أكبر عدد من الوفيات عند 873،089، بزيادة 12 %. ، وكانت الزيادة في الهند، الثانية عالميا من حيث عدد السكان بـ1.4 مليار نسمة، هي الأكبر في 8 أشهر وأقل من الرقم القياسي 401.078، والذي كان الأعلى في العالم، بينما ارتفعن عدد الإصابات في البرازيل بنسبة 129% في أسبوع لتصل إلى 476,198 إصابة، ممار رفع المجموع الإجمالي للإصابات في أكبر بلد في أميركا اللاتينة إلى 22,975,723.

اليابان تسجل رقم قياسي

يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه اليابان، التي يبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة، يوم الأحد 25,658 حالة إصابة وهو رقم قياسي للإصابات بكورونا في البلد الآسيوي. وكان الرقم القياسي السابق 25,492 وسجل يوم 21 أغسطس بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 8 أغسطس الماضي، فيما شهدت معظم الدول الكبرى الأخرى ارتفاعات مفاجئة في وقت سابق، مثل فرنسا التي سجلت 368,149، وبريطانيا بنحو 218,724 وإيطاليا 220,532 إصابة وإسبانيا 161,688 إصابة، وأستراليا 153,968 إصابة، والأرجنتين 134,439 إصابة، وألمانيا 93,154 إصابة.