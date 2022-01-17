"الشيوخ" يستكمل مناقشة "قانون العمل الجديد" اليوم

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يستكمل مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة ما تبقى من مواد قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة.

دوت الخليج

الشيوخ يوافق على 16 مادة من قانون العمل :

ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته التي عُقدت أمس الأحد، على 16 مادة من مواد قانون العمل، من المادة 40 وحتى المادة 56، بعد مناقشة النواب لهم، وتأتي المادة 50 من أهم المواد التي وافق عليها النواب، والتي تنص على أن للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهرتشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًابها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ووفقًا للمادة المذكورة، يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

هذا وتُخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

الشيوخ يشيد بنجاح منتدى شباب العالم :

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأحد، إشادة واسعة بتنظيم منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، حتى أصبح أيقونة لكل شباب العالم، حيث أتاح رئيس المجلس الفرصة لممثلى الهيئات البرلمانية من حزب مستقبل وطن وحماة الوطن، وتنسيقية شباب الأحزاب للحديث عن المنتدى وتداعياته الإيجابية بالشارع المصري.