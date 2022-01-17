اعرف المفاجآت.. مواعيد عرض برنامج «بوليفارد المواهب» والقنوات الناقلة

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تسائل عدد كبير من الجمهور في الساعات القليلة الماضية، عن مواعيد عرض برنامج «بوليفارد المواهب»، الأمر الذي جعله يتصدر التريند عبر المواقع الإلكترونية المختلفة.

دوت الخليج

مواعيد عرض بوليفارد المواهب

ويعرض برنامج بوليفارد المواهب يومي الأحد والإثنين على قناة mbc1 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وقناة mbc العراق يعرض بوليفارد المواهب في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، أما عن mbc4 فيطرح في تمام الساعة الثامنة.

بوليفارد المواهب على منصة شاهد

ويعرض أيضا برنامج بوليفارد المواهب على منصة شاهد فيكون عرض البرنامج عليها يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وتتوافر عليها أيضاً جميع الحلقات السابقة الخاصة بالبرنامج.

تفاصيل برنامج بوليفارد المواهب

الجدير بالذكر، أنه جاء برنامج بوليفارد المزاهب في إطار فعاليات موسم الرياض الذي تم انطلاقه منذ أكتوبر الماضي، ويستمر مدة 5 شهور، مستقبلاً عدداً كبيراً جداً من الزوار والمشاركين في فعاليات الاحتفالات المختلفة، والتي جاء منها برنامج بوليفارد المواهب، وهو واحد من البرامج المميزة لاكتشاف المواهب الشابة في عالم الغناء والذي تتبناه قناة شاهد كعادتها دائماً في تقديم كل ما هو مميز وجديد للجمهور، وفيه تلتقي مجموعة من المواهب التي تم تدريبها على درجة عالية من الاحترافية ويتنافسون على اللقب الذي يؤهلهم مباشرةً للعمل على ألبومات غنائية خاصة بهم.

أسس برنامج بوليفارد المواهب

كانت انطلاقة البرنامج قائمة على 12 متسابقاً، وكان من المقرر أن يصعد 8 فقط للمرحلة الأولى للتصفيات، ولكن اعتمد كل واحدٍ من لجنة التحكيم المتمثلة في أشهر اثنين من مديري أعمال كبار النجوم في الوطن العربي؛ المنتج الموسيقي «حمدي بدر» والبحريني «حسن طالب»، على اختيار 5 مواهب لكل فريق.

برنامج بوليفارد المواهب يناقش قضية التنمر

وتضمن البرامج فقرات تفاعل فيه المشتركون مع قضية التنمر، فقالت كل منه كلمته ضد التنمر، وتحدثوا عن تجارب مروا بها على المستوى الشخصي.

زينب حسين تفوز بجائزة أفضل دويتو مع عزيز مامي

هذا وحصد الثنائى زينب حسين وعزيز مامي عالى جاىزة أفضل دويتو غنائي خلال برنامج «بوليفارد المواهب» الذي يعرض على قناة mbc1 و mbc العراق و mbc5.

وقدرت الجائزة التي حصل عليها الثنائى ب مبلغ 20 ألف ريال موزعاً بالتساوي بينهما، وتتواصل المنافسة خلال الأسابيع المقبلة بين كل من: بدر حكيم، سالم الحمد، جوري قطان، الأخوين الذهبي (فاروق وفارس)، بسمة عطا، عزيز مامي، هيثم رافي، ياسر شمال، زينب حسن وفادي فتال.