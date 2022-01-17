موعد جائزة الأفضل في العالم لعام 2021 من قبل "افيفا"

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تنتظر عشاق كرة القدم حول العالم، حفل The Best 2021، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي تفصلما عنها بضع ساعات ليس أكثر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ينطلق حفل جائزة الأفضل في العالم لعام 2021، من قبل الاتحاد الدولي "فيفا"، في الثامنة مساء، بمدينة زيوريخ بسويسرا.

القنوات الناقلة لحفل جائزة The Best 2021

ويتواجد الثلاثي محد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب المصري، والأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي، وبرشلونة الإسباني الأسبق، والبولندي روبيرت ليفاندوفيسكي، مهاجم بارين ميونخ الألماني، على رأس القائمة المرشة لجائزة الأفضل في عام 2021.

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية هذه الفعاليات، حيث يتم بثها على قناتها الإخبارية، كما يتيح الاتحاد الدولي لكرة القدم بثاً مباشراً للجماهير على موقعه الرسمي، بالإضافة لمنصاته الإعلامية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك وتويتر ويوتيوب.

محمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا

وجاءت نتيجة الموسم من قبل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، بفوز محمد صلاح بأفضل لاعب في أفريقيا، لموسم 2021، بعد تقديم موسم قوي وصعب مع منتخب بلادهة في تصفيات القارة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، ومع فريقه ليفربول.

غابت جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لموسم 2020، في الموسم الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا، وتوقف العديد من البطولات في القارة.

ويعتبر إلغاء جائزة الأفضل في أفريقيا للعام الثاني على التوالي بمثابة صدمة جديدة إلى محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي الذى احتل المركز السابع في ترتيب حفل جوائز الكرة الذهبية، وهو الترتيب الذي أثار صدمة الجميع بعدما انطلق الفرعون في الموسم الجاري بأداء مميز وأرقام كبيرة مع الريدز في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وكان الدولى المصري هو المرشح الأقوى لحصد جائزة أفضل لاعب أفريقي 2021.

ليفاندوفيسكي أفضل لاعب في العالم بتصويت الجمهور

توج البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، بجائزة أفضل لاعب في عام 2021 من قبل جلوب سوكر، بتصويت الجمهور عبر منصة "تيك توك".

وجاء فوز ليفاندوفيسكي بأفضل لاعب في عام 2021، وسط كبار وعمالقة الكرة العالمية، وهم محمد صلاح مهاجم ليفربول، الفرنسي كيليان مبابي، وليونيل ميسي مهاجمي باريس سان جيرمان، كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.