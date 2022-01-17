/672903/الفرق-الطبية-طرق-الأبواب-تواصل-عمالها-لتطعيم-المواطنين-بلقاح-كورونا-بالمنازل-بالبحيرة

واصلت الفرق الطبية المتنقلة بمديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة، ومتابعة الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة بالبحيرة، عملها داخل قرى مركز دمنهور لطرق الأبواب و تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمنازل ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وشهدت تلك الحملات اقبالا من المواطنين وذلك لتسهيل إجراءات تطعيم المواطنين ومنع التكدس على مراكز اعطاء اللقاح وسط الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، والتأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة تيسيراً علي المواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحه بالبحيرة، انة يتم تكثيف الحملات داخل القرى والنجوع من الفرق الطبية طرق الأبواب، لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمنازل رغم سوء الأحوال الجوية،وذلك لتسهيل عمليه تلقي اللقاح علي المواطنين، وعدم عمل تكدث او ازدحام داخل الاماكن المخصصة لتلقي لقاح فيروس كورونا.

بتكلفة٦ مليون جنيه.. رصف طريق الطيرية بالبحيرة

على جانب أخر أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة أن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية رصف وتطوير أكثر من ١٠٠٠ طريق بالقرى والمراكز والمدن تتجاوز تكلفتها مليار جنية، وكذا تنفيذ ٤٢ طريق وكوبري بالبحيرة بخطة الهيئة العامة .

وياتى ذلك فى إطار رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين و تطوير البنية التحتية كما شدد المحافظ على متابعه سير العمل بمشروعات رصف وإحلال وتجديد الشوارع والطرق الجارى تنفيذها بمدن ومراكز المحافظة والتأكد من الإلتزام بالمواصفات والإشتراطات الفنية المقررة والبرنامج الزمني المحدد لها وتذليل مايعترضها من معوقات .

وفي هذا الصدد أكد م فايز الجندي مدير مديرية الطرق انه تم الإنتهاء من أعمال فرد طبقة المكدام لرصف طريق الطيرية القديم الرابط بين مركزى كوم حمادة