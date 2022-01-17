«مبقاش فيه حتة سليمة».. تفاصيل مصرع طفل سقط من الطابق  الثالث بسوهاج

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سقط تلميذ في بداية عقدة الثاني من العمر من اعلى سطح الطابق الثاني بالمنزل بدائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج مما أدى الى أصابته بإصابات شديدة الخطورة انهت حياته.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من العميد مصطفى سعيد، مأمور مركز المنشأة بوصول الطفل ح ع ك ا - 11 عام تلميذ - إلى المستشفى المركزي بالمنشاة جثة هامدة ادعاء سقوط من علو ويقيم دائرة مركز المنشاة.

انتقل على الفور الرائد أحمد رمضان، رئيس مباحث شرطة مركز المنشاة، وأفاد والده المدعو ع ا - 48 عام - عامل - ويقيم بذات الناحية بدائرة مركز المنشاة بأنه أثناء قيام نجله المذكور باللهو أعلي سطح المنزل بالطابق الثاني اختل توازنه وسقط أرضاً مما نتج عنه وفاته ونفي الشبهة الجنائية .

أكد مصدر امني انه بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة نتيجة تهشم بفروة الرأس ونزيف داخلي بالمخ والأنف والفم وكسر بالساعدين ولا توجد شبهة جنائية في الحادث، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة بسوهاج لإجراء التحقيق.

انقطاع المياه عن قرية شطوره

على جانب اخر أعلن المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن قطع المياه عن قرية شطوره، وضعف المياه بالأدوار العليا بساحل طهطا بسوهاج اليوم الاحد الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٢ للقيام بأعمال اصلاح خط مياه ٧٠٠ ملى والذى تعرض للكسر فجر اليوم.

وأضاف عبدالغفار انه تم الدفع بسيارات مياه نقية للمواطنين لتلبية احتياجاتهم المائية خلال فترة الإصلاح كما طالب المواطنين بالإبلاغ الفوري عن الشكاوى من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني www.scww.com.eg.

جدير بالذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تعتذر للمواطنين عن الانقطاع المفاجئ وانه سيتم الانتهاء من الإصلاح خلال اسرع وقت ممكن.