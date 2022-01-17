/672906/أحلى-ذكرى-في-حياتي-كلمات-إيمي-سمير-غانم-لوالدتها-دلال-عبد-العزيز-في-عيد-ميلادها

تحل اليوم 17 بناير، ذكرى ميلاد الفنانة دلال عبد العزيز، وهي الأولى بعد رحيلها بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، والذي قضى عليها بعد أشهر من الصراع والعلاج داخل المستشفى، وبهذه المناسبة أستغلت نجلتها لاصغرى الفنانة إيمي سمير غانم الفرصة لترسل لها كلمات تحمل من المعاني والمشاعر الكثير.

دوت الخليج يرصد معايدة إيمي سمير غانم للفنانة دلال عبد العزيز

إيمي سمير غانم ترسل معايدة لوالدتها الراحلة

نشرت إيمي سمير غانم اليوم معادة لوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بمناسبة ذكرى ميلادها 17 يناير، حيث نشرت صورة لها ومع والدتها وشقيقتها دنيا سمير غانم من أحد الإحتفالات السابقة، وكتبت:"كل سنه وانتي طيبه يا مامي يا احلي ذكري في حياتي"، ودعت لها بالرحمة والراحة، قائلة:"يارب في الجنه و نعيمها و اشوفك هناك انتي و بابي حبيبي يارب"، وختمت معايدتها بالقول القرآني الشريف:"بي ارحمهما كما ربياني صغيرا".

تعليقات المتابعين على صورة إيمي ودلال عبد العزيز

علق كثير من المتابعين للحساب الرسمي للفنانة إيمي سمير غانم، على الصورة التي نشرتها بصحبة دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم، ودعوا لوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز بالرحمة، هي وزوجها النجم الراحل سمير غانم.

وكان من بينهم مجموعة من نجوم الوسط الفني مثل هند صبري وليلى أحمد زاهر وعابير صبري، وعلقت أيضًا رانيا محمود ياسين وكتبت:"يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح و جنات نعيم فرحين "بما آتاهم الله من فضله".

أعمال جمعت دلال عبد العزيزوابنتها إيمي

أشتركت الفنانة إيمي سمير غانم مع والدتها النجمة الراحلة دلال عبد العزيز في عددمن العمال، كان من بينهم سمير وشهير وبهير، التي قدمتا فيه نفس الشخصية ولكن بأعمار متفاوتة، وتم عرضه عام 2010 من بطولة هشام ماجد وأحمد فهمي وشيكو، للمخرج معتز التوني، ظهور الفنانة دلال عبد العزيز كضيفة شرف في مسلسل نيللي وشريهان، في دور الجدة بطة، وتم إذاعة هذا المسلسل عام 2016، من بطولة دنيا وإيمي سمير غانم، مصطفى خاطرو محمد سلام.