/672912/استشهاد-فلسطيني-متأثرا-بجراحه-جراء-دهسه-من-الجيش-الإسرائيلي

دوت الخليج

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية إن سليمان الهذالين استشهد متأثرًا بجراحه الخطرة التي أصيب بها عند مدخل قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل ، موضحة أنه استشهد متأثرًا بإصابته، بعد دهسه بمركبة تابعة للجيش الإسرائيلي، حيث أصيب بجروح خطيرة، حيث أصيب بالرأس والصدر والبطن والحوض، وأدخل إلى مستشفى الميزان بالخليل لتلقي العلاج، إلى حين استشهاده اليوم“. وكان المسن سليمان الهذالين البالغ من العمر 75 عاما، قد أصيب بجروح خطرة جراء تعرضه للدهس خلال تصديه لقوات من الجيش الإسرائيلي داهمت قرية ”مسافر يطا“ جنوب الخليل، ويعد الهذالين، أحد رموز المقاومة الشعبية في قريته، حيث يشارك في غالبية الفعاليات المناهضة للاستيطان في مدينة الخليل، التي تحاصر قراها المستوطنات الإسرائيلية.

حوادث متكررة

كانت قد تكررت حوادث الدهس مؤخرًا في الضفة الغربية، حيث سبق هذه الحادثة عدة حوادث أدت إلى استشهاد شاب فلسطيني أثناء ذهابه إلى عمله في رام الله، كما استشهدت فلسطينية مسنة بعد دهسها من قبل مستوطن، كما توفي الأربعاء الماضي مسن أمريكي فلسطيني، عُثر عليه في قرية بشمال الضفة الغربية المحتلة، جثة هامدة غداة احتجازه على أيدي جنود إسرائيليين. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مسئول فلسطيني العثور على عمر عبد المجيد أسعد (80 عاما) جثة هامدة مكبل اليدين، وذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال من جهته أن عناصره أوقفوا رجلا خلال عمليات ”لمنع أنشطة إرهابية“ في منطقة جلجليا شمال رام الله لكنهم أفرجوا عنه في الليلة نفسها.

الرئاسة الفلسطينية تطالب الادارة الامريكية الضغط على إسرائيل

من جانبها طالبت الرئاسة الفلسطينية في بيان صحفي لها الإدارة الأمريكية لتنفيذ ما التزمت به، والعمل الفوري للضغط على إسرائيل لوقف ما أسمته ”جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، كما دعت المجتمع الدولي بالعمل على توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم قبل انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه.