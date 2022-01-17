"ياسر الهضيبي" : "هيومن رايتس" تعتمد على التقارير المُعلبة لمهاجمة مصر وأصبحت تابعة لـ"الجماعة الإرهابية"

/672911/ياسر-الهضيبي--هيومن-رايتس-تعتمد-على-التقارير-المعلبة-لمهاجمة-مصر-وأصبحت-تابعة-لـالجماعة-الإرهابية

قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الانسان، إن جميع التقارير الخاصة بمنظمة هيومن رايتس ووتش بشأن مصر مسيسة وتقارير مُعلبة تتحدث بلسان الجماعة الإرهابية، حيث تُعد هذه المنظمة غطاء للجماعات الإرهابية وتخلت عن دورها الأساسى وأصبحت المتحدث الرسمى باسم هذه الجماعات الإرهابية من خلال نشر تقارير كاذبة وشائعات وأكاذيب الغرض منها الدفاع عن الجماعات الإرهابية والتلاعب بملف حقوق الإنسان.

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وأوضح الهضيبي، أن ما جاء فى تقرير هذه المنظمة المشبوهة حول الدولة المصرية و زعمها كذبا بأن كم النجاحات والمشروعات التى اتخذتها الدولة المصرية فى ملف حقوق الإنسان على وجه التحديد لتصفه هذه المنظمة الإرهابية بأن كل هذا الكم مجرد محاولات سطحية، فى الوقت الذى تستقي هذه المنظمات الإرهابية بياناتها ومعلوماتها من العناصر الإرهابية على الرغم أن الدولة المصرية تتعامل بشفافية فى جميع الملفات والقضايا خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان.

تقارير مُعلبة :

وتابع عضو مجلس الشيوخ :"مثل هذه التقارير الكاذبة والمعلبة والمسيسة تخرج علينا دائمًا عقب الإعلان عن افتتاح مشروعات قومية أو النجاح فى تنظيم حدث أو فعالية كبرى، وها هم اليوم بعد النجاحات الكبيرة التي حققها منتدى شباب العالم الذي كان حديث الجميع ولاقى اهتمام من مختلف دول العالم مما تسبب فى حالة من الجنون لهذه الجماعة الإرهابية التى أطلقت سيل من الاتهامات والشائعات والأخبار الكاذبة لتفسد على المصريين فرحة المنتدى ولكن ألاعيب هذه المنظمات والجماعة الإرهابية أصبحت معروفة للجميع ولم يلقي لها أحد بالا".

المنظمات المشبوهة تتجاهل مشروعات حقوق الإنسان

وتساءل عضو الشيوخ، أين هذه المنظمات من كم المشروعات المتعلقة بحقوق الإنسان التي نشهدها على الأرض، من حياة كريمة وملف الرعاية والحماية الاجتماعية وغيره من الملفات أليست كل هذه النجاحات تندرج تحت ملف حقوق الانسان، لماذا لم تلقى لها هذه المنظمات المشبوهة بالا، ألا ترى كل هذا.