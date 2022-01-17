قوافل الصحة تقدم خدماتها العلاجية لـ102 ألف مواطن خلال 15 يوما

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ102 ألفًا و749 مواطنًا من خلال 74 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر يناير الجارى.





يأتى إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 15 ألفًا و88 تحليل دم وطفيليات وأشعات، وعقد 21 ألفًا و522 ندوة تثقيف صحى لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 1312 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى.

وأكد حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى رفع المشقة والتيسير على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 7 آلاف و610 مواطنًا بمحافظة أسوان، و4 آلاف و308 مواطنًا بأسيوط، و5 آلاف و578 مواطناً بمحافظة الإسكندرية، و3 آلاف و369 مواطنًا بالإسماعيلية، و1106 مواطنًا بالأقصر، و431 مواطنًا بالبحر الأحمر، و7 آلاف و758 مواطناً بالبحيرة، و5 آلاف و 626 مواطناً بالجيزة، و3 آلاف و562 مواطناً بالدقهلية، و769 مواطنًا بالسويس، و6 آلاف و87 مواطنًا بالشرقية، و1322مواطناً بالفيوم.

وأضافت أنه تم تقديم الخدمة أيضًا لــ8 آلاف و178 مواطنًا بالقاهرة، و3 آلاف و60 مواطنًا بالقليوبية، و4 آلاف و481 مواطنًا بالمنوفية، و5 آلاف و604 مواطنين بالمنيا، و1918 مواطنًا بالوادى الجديد، و4 آلاف و626 مواطنًا ببنى سويف، و1123 مواطنًا بجنوب سيناء، و4 آلاف و731 مواطنًا بسوهاج، و4 آلاف و470 مواطنًا بكفر الشيخ، و1138 مواطنًا بمطروح، و2313 مواطنًا بقنا، و6 آلاف و747 موطنًا بالغربية، كما تم الكشف الطبى على 6 آلاف و834 مواطنًا بدمياط.