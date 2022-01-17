صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يجتمع.. ويقرر إنشاء وحدة فى كل جامعة

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ اجتماعًا، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور محمد عامر المدير التنفيذى للصندوق، والدكتور وليد الزواوى أمين عام مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.





أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعزيز آليات رعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ ودعمهم، لبناء جيل من الكوادر الشبابية القادرة على الاسهام المبتكر فى استكمال مسيرة التنمية المستدامة للدولة، مشيرًا إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بإنشاء وحدة بكل جامعة لرعاية الطلاب الموهوبين، وأهمية دعم الصندوق لتلك الوحدة، للاسهام فى تحويل الأفكار الابتكارية والبحثية إلى منتجات قابلة للتسويق قادرة على المنافسة العالمية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد عامر تقريرًا حول نشاط الصندوق وخطة العمل خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أهم الإنجازات والتحديات التى واجهت إدارة الصندوق وتحديث خطة العمل للفترة المقبلة، وكذلك أهم البرامج والأنشطة التى سيتم استكمالها أو البدء فى تنفيذها خلال العام المالى 2022/2023.

كما استعرض مدير صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ خطة برامج عام 2022 والتى تتماشى مع رؤية مصر 2030 وتدعم ابتكارات وأفكار الباحثين ولها مردود اقتصادى، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل برامج (الحاضنات ـ اكتشاف المبتكرين ورواد الأعمال فى مصر بالشراكة مع الجامعات المصرية ـ مسرعات الأعمال بالشراكة مع المؤسسات التجارية ـ تأهيل الباحثين لريادة الأعمال للباحثين بالمراكز البحثية والجامعات ـ معسكر الابتكار I Camp للطلاب ـ برنامج رعاية الطلاب النوابغ بالجامعات ـ حافز الابتكار لطلاب الجامعات لتأهيلهم للمسابقات الدولية ـ برنامج صناع التغيير لطلاب الجامعات لدعم الأفكار المبتكرة للأسر الطلابية فى نطاق المشروعات التى تخدم المجتمع ـ برنامج طبق براءتك ـ مبادرة نحو ترتيب ابتكارى أفضل ــ نادى الابتكار لدعم أفكار طلاب المدارس الثانوية ـ برنامج Eipic – Egypt لطلاب المدارس ـ منح دراسية للنوابغ ـ برنامج نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال ـ والمؤتمر القومى لاكتشاف ورعاية الموهوبين والنوابغ وتنمية قدراتهم.

وافق المجلس على توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية إبداع للخدمات التعليمية، من خلال تدشين مبادرة "لتكن حياتنا مبدعة"، لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية والرحلات العلمية المختلفة للأطفال من مختلف الفئات العمرية من سن 7 سنوات إلى 18 سنة فى مجالات علوم الطيران وعلوم الفضاء والفلك.

كما وافق المجلس على دعم ورعاية وتمويل حالات من الباحثين والمبتكرين والنوابغ، وتلقى أفكارهم البحثية والعمل على تطويرها، بما يسهم فى تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة فى خلق فرص تسويقية لها، كذلك المساهمة فى إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى، وإتاحتها للباحثين والمبتكرين، ومساعدتهم على حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية، والعمل على ايجاد فرص للشراكة بين الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية؛ لتنفيذ المشروعات القائمة على تطبيق أفكارهم البحثية والابتكارية.