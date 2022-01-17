بروتوكول تعاون بين الرقابة الصحية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

جدة - نرمين السيد - وقعت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بروتوكول تعاون لإعداد وتخريج كوادر طبية مؤهلة ومدربة على تأهيل المنشآت الصحية للحصول على اعتماد الهيئة، وذلك فى إطار تضافر جهود الأكاديمية والهيئة لخدمة المنظومة الصحية المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030 فى النهوض بجودة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطن المصرى.





قام بتوقيع البرتوكول الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ‎وأقيمت مراسم التوقيع بالمقر الرئيسى للأكاديمية بأبى قير بحضور الدكتور حسام أبو ساطى، المدير التنفيذى للهيئة، ورامى أبو الفضل، المستشار القانونى للهيئة، والدكتور محمود زيد، مدير عام المكتب الفنى بالهيئة، والدكتور محمد عبد ربه عميد معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية، والدكتور عمرو الحلو، عميد مركز الاتفاقيات والعلاقات الدولية.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى إعداد وتخريج كوادر طبية مؤهلة لتقديم خدمات رعاية صحية آمنة وعالية الجودة طبقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "اسكوا"، وذلك عن طريق بناء قدرات المتدربين لتطبيق معايير الجودة والسلامة فى الخدمات الطبية طبقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة من خلال محتوى تدريبى متكامل بشقيه النظرى والعملى يشمل آليات التطبيق وقياس الأداء ومنهجيات التحسين للوصول إلى التطابق مع متطلبات المعايير الصادرة عن الهيئة على أرض الواقع.

ورحب الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الاعتماد والرقابة الصحية، بالبروتوكول المشترك انطلاقا من حرص الهيئة على دعم القطاع الطبى وإمداده بما يحتاجه من الخبراء المتخصصين فى تأهيل المنشآت الصحية للتسجيل والاعتماد وهو ما يوفره البرنامج المقرر عقده مع الأكاديمية والذى يؤهل الحاصل عليه للتقدم لاجتياز الاختبارات الموضوعة من الهيئة لمنح شهادة "متخصص فى تأهيل منشآت صحية للاعتماد"، من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "Egyptian Certified Accreditation Professional".

وأشاد رئيس الاعتماد والرقابة الصحية، بالدور الهام الذى تلعبه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى إرساء قواعد الجودة على الصعيدين المحلى والدولى، وأكد أن الهيئة تضع كل امكانياتها لتحقيق الهدف المشترك وهو إعداد الكوادر الفنية وذلك سواء من خلال المعايير المصرية GAHAR2021 المعتمدة دوليا من "الإسكوا" لمختلف المنشآت الصحية أو المواد التعريفية أو التدريس أو تجهيز المدربين، موضحا أن شهادة ايجى كاب تم تصميمها بهدف سد الفجوة بين الجانب النظرى لمعايير الاعتماد من جهة والممارسة العملية لها من جهة أخرى.

وتابع، أن المتدرب يحصل بنهاية البرنامج التدريبى وبعد اجتيازه الاختبارات اللازمة على شهادة دبلوم مهنى من الأكاديمية، ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والذى يؤهله لخوض الاختبار النهائى والذى تقوم بوضعه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ليحصل على شهادة EGYCAP من الهيئة لمن يجتاز الاختبار النهائى.

ومن جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبدش الغفار إسماعيل، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، عن سعادته بتوقيع البروتوكول مشيدا بالرؤية الواضحة التى تتبناها الهيئة العامة الاعتماد والرقابة الصحية والدور الحيوى المنتظر فى تطبيق معايير الجودة العالمية على الخدمات الصحية فى مصر، لتحقيق رؤية القيادة السياسية التى وضعت الصحة على قمة أولوياتها.

وأضاف عبد الغفار أن الأكاديمية ترحب بالتعاون المشترك مع الهيئة ومع مختلف المؤسسات الكبرى بهدف الارتقاء بمنظومة القطاع الصحى وإمداده بالكفاءات والخبرات والكوادر الطبية والفنية المؤهلة على أعلى المستويات العلمية والفنية، وفقا لأحدث المقاييس العالمية.