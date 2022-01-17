وزير الزراعة يبحث جهود تنمية الثروة الحيوانية

جدة - نرمين السيد - وأكد القصير، خلال الاجتماع، أن قطاع الثروة الحيوانية والداجنة يلقى اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى نظرًا لأهمية القطاع فى توفير البروتين والأمن الغذائى للمواطنين، مشيرًا إلى العديد من المبادرات التمويلية التى تنفذها الدولة حاليًا فى مجال الأنشطة الزراعية المختلفة للارتقاء بمستوى معيشة المشتغلين بها انطلاقا من مبادرة "حياة كريمة".

ولفت وزير الزراعة إلى ضرورة الاهتمام بتحسين السلالات وتشجيع المزارعين والمربين على ثقافة التلقيح الاصطناعى لتحقيق مردود اقتصادى عليهم من خلال زيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان، وشدد على تسهيل إجراءات تراخيص أنشطة الإنتاج الحيوانى والداجنى والعلفية.

كما أكد الوزير ضرورة التوسع فى التحول الرقمى وتقديم الخدمات الزراعية باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة تسهيلا على المواطنين، ووجه بالمتابعة المستمرة مع البنك الزراعى لتسهيل إجراءات صرف قروض المستفيدين من مشروع البتلو ومراكز تجميع الألبان ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة.

وتناول الاجتماع آخر مستجدات مشروع البتلو، إذ بلغ إجمالى عدد المستفيدين منه حتى الآن أكثر من 39 ألف مستفيد لتربية وتسمين حوالى 435 ألف رأس ماشية بإجمالى 6.5 مليار جنيه بتمويل ميسر 5%.

كما تناول جهود وزارة الزراعة فى مجال تطوير مراكز تجميع الألبان بهدف توفير منتجات ألبان صحية وآمنة، حيث بلغ عدد المراكز التى تم تطويرها حتى الآن 160 مركزًا من المرحلة البالغ عددها 205 مراكز بإجمالى تمويل 347 مليون جنيه بالقروض الميسرة 5%.