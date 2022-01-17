الجزائر أم كوت ديفوار.. من ستواجه مصر في دور الـ 16 بأمم أفريقيا؟

حالة من الترقب تسيطر على عشاق الكرة العربية والأفريقية مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة ببطولة كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021، لحسم المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16.

ويتأهل إلى دور الـ16 مباشرة الفريقان أصحاب أول مركزين فى المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث فى كل المجموعات لإكمال منتخبات ثمن النهائي.

ويحتل منتخب نيجيريا صدارة المجموعة الرابعة بـ 6 نقاط، ثم منتخب مصر في المركز الثاني ب3 نقاط، ثم غينيا بيساو والسودان بنقطة لكل منهما.

ويمنح الفوز على السودان منتخب مصر تذكرة التأهل المباشر لدور الـ16، بصرف النظر عن نتيجة مباراة نيجيريا وغينيا بيساو، وفى تلك الحالة يعبر الفراعنة برصيد 6 نقاط، خلف نيجيريا لتفوق النسور في المواجهة المباشرة، حتى فى حال خسارتها أمام غينيا.

أما التعادل مع السودان فيرفع رصيد مصر إلى 4 نقاط ويتجمد رصيد صقور الجديان عند نقطتين، ومعها يتأهل الفراعنة مباشرة بصرف النظر عن نتيجة نيجيريا وغينيا بيساو، لتفوق الفراعنة على المنتخب الغينى بالمواجهات المباشرة حال ارتفاع رصيد الأخير إلى 4 نقاط بالفوز على النسور الخضر.

وفى حال الخسارة من السودان فى المباراة الأخيرة يرتفع رصيد صقور الجديان إلى 4 نقاط، وبالتالى يتفوق على منتخبنا صاحب الـ3 نقاط، ومن الممكن تأهل الفراعنة كأفضل ثوالث حال تعادل أو فوز نيجيريا فى المباراة الأخرى أمام غينيا بيساو، حيث سيتجمد رصيد الأخير عند نقطة حال الخسارة أو نقطتين حال التعادل، وبالتالى يحتل الفريق المركز الأخير ويودع المسابقة.

وحال تأهل المنتخب المصرى كثاني المجموعة، وهو السيناريو الأقرب، فسيواجه في ثمن النهائي المنتخب المتصدر للمجموعة الخامسة، التى تضم منتخبات كوت ديفوار والجزائر وسيراليون وغينيا الاستوائية.

ويحتل كوت ديفوار صدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، ثم غينيا الاستوائية في الوصافة 3 نقاط، بينما يحتل سيراليون المركز الثالث 2 نقطة، وأخيرا الجزائر نقطة واحدة.

وسيكون منافس مصر الأقرب هو متصدر المجموعة، حال صعود مصر فى المركز الثاني، بفوزها على السودان، فمن المتوقع أن تواجه ساحل العاج، حال احتفاظها بالصدارة بالتعادل أو الفوز على الجزائر حامل اللقب.

أما فى حال فوز سيراليون فتصبح 5 نقاط، بالتساوى مع كوت ديفوار، وفى حال التعادل في النقاط بين كوت ديفوار وسيراليون بـ 5 نقاط لكل منهما يتم اللجوء إلى القرعة لحسم المتصدر حال التساوى فى فارق الأهداف، بالإضافة للتساوى فى الأهداف المسجلة والمستقبلة.

وقد يتصدر غينيا الاستوائية المجموعة كذلك حال فوزها على سيراليون وتعثر ساحل العاج بالخسارة أو التعادل، حيث سيرفع غينيا الاستوائية رصيده وقتها إلى 6 نقاط ولديه فرصة حقيقية في التصدر لمواجهة الفراعنة.

ويعتبر السيناريو الأغرب هو تصدر الجزائر بفوزها على كوت ديفوار وتعادل غينيا الاستوائية وسيرالون.