«مشاهد قشعرت لها الأبدان».. كيف تحولت وفاة دلال عبد العزيز من التمثيل إلى الحقيقة

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دلال عبد العزيز، كانت من أكثر النجوم خشية من الموت، فكانت دائمة الرفض لتجسيد مشهد وفاتها، وعندما جسدته أول مرة كان وقعه صعبا عليها واتفقت مع المخرج أنذاك بأخذ المشهد مرة واحدة، حتى لا يؤثر في نفسيتها، ولكن هل كانت تعرف دلال عبد العزيز انها ستعيشه كل يوم بعد مرضها بفيروس كورونا، وأنه سيودي بيها يوما ما في الواقع بعيدًا عن أدوار التمثيل؟ كل هذا سنرصده خلال التقرير التالي.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أبرز مشاهد دلال عبد العزيز مع الموت، وكيف استرجعه الجمهور وقت وفاتها

مشهد وفاة دلال عبد العزيز في حديث الصباح والمساء

قدمت دلال عبد العزيز لأول مرة في عمل درامي مشهد وفاتها بعنوان «حديث الصباح والمساء» والذي تم طرحه عام 2001 اي ما يقرب من 22 عاما.

وظهرت دلال عبد العزيز خلال المشهد علي السرير بعد وفاتها وهي في الكفن، ويتردد صوت عبلة كامل وهي تقول: "مع السلامة يا نعمة، الله يرحمك يا نعمة، يا أميرة يا بنت الناس الطيبين، يا عشرتك الحلوة يا نعمة، خلاص ياختي، خلاص لا أنيس ولا جليس، عدمت الحبايب من بعدك يا نعمة، يا مقرب البعيد يارب".

وفاة دلال عبد العزيز في ملوك الجدعنة يخلج قلوب الجمهور

وأعادت الفنانة دلال عبد العزيز بث الحزن بقلوب محبيها بمشهد أخر مؤثر وقوي عرض في رمضان المنقضي من خلال مسلسل «ملوك الجدعنة» فزع له الجمهور وأخذو في تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي مشيدين بأدائها في تجسيد هذا الدور اذ تناول هذا المشهد تفاصيل وافتها داخل أحداث العمل.

ظهرت دلال عبد العزيز خلال مشهد وافتها في مسلسل «ملوك الجدعنة» وهي تستقبل والدها سرية الذي يجسده الفنان عمرو سعد وهي توصيه بعض الوصايا حول أخوته وصديقه سفينة وكأنها كانت تشعر بأن رحيلها قادم في ذلك الوقت لا محال ثم أخذت تردد: “"الله.. الله.. ماشاء الله.. الله أكبر.. الله أكبر"، في مشهد مؤثر أختلج من أجله القلوب وفزع بسبب المشاهدين.

الجمهور يعيش وفاة دلال عبد العزيز في الواقع

لم تكن تعلم دلال عبد العزيز أنها ستعيش تلك اللحظات في الواقع، ولم يكن يصدق جمهورها أنه يمكن أن يعيش بدونها في الحقيقة، فمشاهد قليلة في عمل فني كان يفزع منها الجمهور لفراقها رغم معرفتهم بأنه ليس له علاقة بالواقع، فماذا إذ رحلت بشكل نهائي!

عاش الجمهور في بداية الأمر مع توتر مرضها وملازمتها فراش المشفى بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضي أثناء تصوير مسلسلها الجديد «عالم موازي» التي تشارك بطولته مع ابنتها دنيا سمير غانم.

دلال عبد العزيز في صراع مع الموت رغم خشيتها منه

دخلت دلال عبد العزيز في صراع مع الموت لمدة أشهر، لكنها لم تستطع مقاومته أكثر من ذلك لترحل عن عالمنا في 7 أغسطس الماضي من عام 2021، ليكون هذا المشهد الأصعب في تاريخها الفني والذاتي، واكثر المشاهد الذي وقعت كالصاعقة على قلوب الجمهور وأصدقائها وعائلتها.

الجمهور يعيش وفاة دلال عبد العزيز في الواقع

وعاش الجمهور المشاهد التي جسدتها في أدوارها بملوك الجدعنة وحديث الصباح والمساء بشكل واقعي وحقيقي بعدما أعلن حسن الرداد صباح اليوم السبت عن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، لتعم الصدمة على وجوه الجمهور والوسط الفني اذ تداولو صور الفنانة دلال عبد العزيز مصحوبة بالكلمات المؤثرة والإشادات والأدعية.

مشهد رحلة الوداع

وعاش محبيها صدمه كبيرة أثناء تشييع جثمان دلال عبد العزيز لمثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل، وظلت عائلتها المكونة من دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي وزوجيهما الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان بجانبها حتى هذه اللحظة.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور جنازة الفنانة دلال عبد العزيز منهم الفنانة عبير صبري، والفنانة نيرمين الفقي، ومصمم الأزياء الشهير هاني البحيري، الفنانة درة وزوجها رجل الأعمال هاني سعد، إلهام شاهين، هالة سرحان، بوسي شلبي، محمد الشقنقيري، عمرو سعد، شيرين، والمنتج محمد السبكي.