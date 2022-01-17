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واصلت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة بورسعيد ،اليوم الإثنين، جهودها لرفع ٱثار الأمطار فى الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية،ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

أحياء بورسعيد تواصل جهودها لرفع ٱثار الأمطار بالشوارع

وقامت الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري لسحب مياه وتجمعات الأمطار من خلال انتشار لعدد كبير من سيارات الفاكيوم و شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة ، لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ،و استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها ، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين المحافظة فور تساقط الأمطار .

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأن هناك خطة موسعة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد للتعامل السريع مع أى طارىء قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية ، موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس ، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة. مؤكداً أن الأوضاع بمدينة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن ، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات والطواريء القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة.

على جانب أخر، أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة أن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية رصف وتطوير أكثر من ١٠٠٠ طريق بالقرى والمراكز والمدن تتجاوز تكلفتها مليار جنية، وكذا تنفيذ ٤٢ طريق وكوبري بالبحيرة بخطة الهيئة العامة.

وياتى ذلك فى إطار رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين و تطوير البنية التحتية، كما شدد المحافظ على متابعه سير العمل بمشروعات رصف وإحلال وتجديد الشوارع والطرق الجارى تنفيذها بمدن ومراكز المحافظة والتأكد من الإلتزام بالمواصفات والإشتراطات الفنية المقررة والبرنامج الزمني المحدد لها وتذليل مايعترضها من معوقات.

وفي هذا الصدد أكد م فايز الجندي مدير مديرية الطرق انه تم الإنتهاء من أعمال فرد طبقة المكدام لرصف طريق الطيرية القديم الرابط بين مركزى كوم حمادة وبدر بداية من مزلقان الطيرية باتجاه الرياح الناصرى بطول ٢ كم وعرض ٧ متر بتكلفة ٦ مليون جنية.