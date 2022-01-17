/672926/التربية-والتعليم-تكشف-مواصفات-امتحان-الكيمياء-للصفين-الأول-والثانى-الثانوى

في خطوة استباقية لتهدئة طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منذ قليل في بيان لها، مواصفات الورقة الامتحانية لامتحان مادة الكيمياء للصف الثانى الثانوى العام للعام الدراسي الجارى لاختبارات الفصل الدراسي الأول، وأوضحت الوزارة أن المستويات المعرفية تمثل 40 % فهم و40% تطبيق والمستويات العليا 20%، مشيرة الى أنها توزع على الباب الأول والثانى باجمالى 12، و12 للتطبيق و6 مستويات عليا وتخصص لها 30 درجة. دوت الخليج

كما أعلنت الوزارة للصف الأول الثانوى العام، مواصفات الورقة لامتحان مادة الكيمياء لطلاب الصف الأول الثانوي، للفصل الدراسي الأول 2021/ 2022، مشيرة الى أن المستويات المعرفية تمثل 50% فهم و40% تطبيق والمستويات العليا 10%، توزع على الباب الأول والثانى والثالث باجمالى 10 للفهم، و8 للتطبيق و2 مستويات عليا وتخصص 20 درجة.

إلغاء الامتحانات الإلكترونية

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كانت قد قررت قبل يومين إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول وأعلنت أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا، حسب ما أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الذي أكد إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، موضحا أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب. كما أشار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أنه لا تغيير فى مواعيد امتحانات أولى ثانوى، حيث ستبدأ 22 يناير الجارى فى المواد الدراسية الأساسية، بينما يبدأ الطلاب يوم السبت أداء الامتحان فى المواد التى لا تضاف للمجموع، وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الهدف الرئيسي من الامتحانات فى الثانوى العام هو الوقوف على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة.