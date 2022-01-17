/672930/محافظ-بني-سويف-يتفقد-أعمال-تأهيل-وتجهيز--مقر--بديل--لعيادات-التأمين-الصحي-بمدينة-سمسطا

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير الأعمال والتجهيزات الجاري تنفيذها بالموقع الجديد بشارع محمود سليمان تمهيداً لنقل عيادات سمسطا للتأمين الصحي إليها، بدلا من مكانها الحالي الكائن بمبنى مجلس المدينة القديم نظرا لضيق المكان وعدم ملائمته لتقديم خدمات التامين الصحي على النحو الأفضل لأبناء مركز ومدينة سمسطا ، وذلك في اطار البرنامج الميداني الذي يقوم به المحافظ على مستوى المراكز والمدن للوقوف بشكل شخصي على مستوى الخدمات والمرافق الحيوية والمشروعات الجاري تنفيذها.

حيث يشهد المكان أعمال تأهيل وتعديل ،ويتكون من طابقين على مساحة 140 متراً،حيث يتكون الدور الاول 5 غرف وحمام وغرفة كبيره تصلح كصيدلية ،والدور الاول علوى عبارة عن 5 غرف وحمام ، وتابع المحافظ كافة الأعمال الجارى تنفيذها لتأهيل المكان وتزويده بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة والتي يتم تنفيذها تحت إشراف فرع الهئة العامة للتأمين الصحي.

محافظ بني سويف يتفقد أعمال تأهيل وتجهيز مقر بديل لعيادات التأمين الصحي بمدينة سمسطا

ووجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من أعمال التأهيل والتجهيزات بالمكان البديل، تمهيداً للبدء في تشغيله لتقديم الخدمة الطبية لمنتفعي خدمات التأمين الصحي من أبناء مركز ومدينة سمسطا والذي يزيد عددهم عن 140ألف مستفيداً من العاملين بالجهاز بالحكومة والطلاب ، بالإضافة إلى الفئات المستهدف انضمامها لمنظومة التأمين الصحي مثل الفلاحين وعمال الزراعة.

دوت الخليج

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من :النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب ،الأستاذ ناصر سيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي ،المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل.