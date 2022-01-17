/672935/رئيس-مدينة-الواسطى-يتفقد-سير-الامتحانات-ويشرف-على-تنفيذ-مشروعات-الخطة

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء المدن والمراكز والجهات المعنية بتكثيف المتابعات الميدانية لسير امتحانات الفصل الدراسي الأول، وحملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والأحياء السكنية، ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية فيما يخص فيروس كورونا وإجراءاته الوقائية، وإزالة مخالفات البناء في المهد، ومتابعة مستوى الخدمات الحيوية والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية.

حيث تفقد المحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة الواسطى عددا من المدارس لمتابعة امتحانات النقل لنهاية الفصل الدراسي الأول لصفوف مرحلة التعليم الأساسي، والتي بدأت في الخامس عشر من يناير الجاري، واطمأن إلى أعمال النظافة والمرافق بمحيط المدارس وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجنة الواحدة.

رئيس مدينة الواسطى يتفقد سير الامتحانات ويشرف على تنفيذ مشروعات الخطة

كما قام بكري بمتابعة سير العمل بالوحدة المحلية لقرية إطواب وميدوم والاجتماع بموظفي التنظيم والمتغيرات المكانية لسرعة إنهاء ملفات التصالح والمتغيرات المكانية وأعمال التنظيم بالقرى التابعة، هذا بالإضافة إلى الوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي بمحطة معالجة الصرف الصحي لقرية قمن العروس وإنفسط وأعمال تطوير ورفع كفاءة قاعة وواحة ميدوم، فضلا عن متابعة إنشاء 5 بيارات لتخفيض منسوب المياه الجوفية بقرية إدريجة وكوم إدريجة.

وفي مجال النظافة قامت الوحدة المحلية بالدفع بالفرق المجمعة من عمال النظافة ومعدات الحركة الميكانيكية من لوادر وجليدرات وسيارات نصف نقل لرفع تراكمات القمامة و الأتربة بعدد من شوارع المدينة ، فضلاً عن جمع المخلفات المنزلية بالمدينة والقرى، حيث تم رفع أكثر من 100 طن مخلفات وقمامة، ونقلها لمصنع إعادة تدوير القمامة بالمنطقة الصناعية "كوم أبو راضي".

على جانب أخر تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير الأعمال والتجهيزات الجاري تنفيذها بالموقع الجديد بشارع محمود سليمان تمهيداً لنقل عيادات سمسطا للتأمين الصحي إليها، بدلا من مكانها الحالي الكائن بمبنى مجلس المدينة القديم نظرا لضيق المكان وعدم ملائمته لتقديم خدمات التامين الصحي على النحو الأفضل لأبناء مركز ومدينة سمسطا ، وذلك في اطار البرنامج الميداني الذي يقوم به المحافظ على مستوى المراكز والمدن للوقوف بشكل شخصي على مستوى الخدمات والمرافق الحيوية والمشروعات الجاري تنفيذها

حيث يشهد المكان أعمال تأهيل وتعديل ،ويتكون من طابقين على مساحة 140 متراً،حيث يتكون الدور الاول 5 غرف وحمام وغرفة كبيره تصلح كصيدلية ،والدور الاول علوى عبارة عن 5 غرف وحمام ، وتابع المحافظ كافة الأعمال الجارى تنفيذها لتأهيل المكان وتزويده بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة والتي يتم تنفيذها تحت إشراف فرع الهئة العامة للتأمين الصحي