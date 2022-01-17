/672924/شرطة-أبوظبي-سقوط-درون-وراء-انفجار-3-صهاريج-نقل-بترولية

أثار سماع انفجار في مدينة أبوظبي صباح اليوم قلقا واسعا والذي جاء نتيجة احتراق عدد من صهاريج نقل محروقات بترولية بالقرب من إحدى الخزانات.

دوت الخليج شرطة أبوظبي من جانبها أعلنت تفاصيل اندلاع الحريق الذي وقع صباح الإثنين، الذي تسبب في انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك، كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي. التحقيقات الأولية تشير إلى انه تم رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعتا في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق. تحقيقات موسعة وفور اندلاع الحريق انتقلت السلطات المختصة لفتح تحقيقًا موسعًا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين. وحسب الوكلات الاخبارية الاماراتية فأن السلطات المختصة باشرت تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين ، وتمتد مصفح على مساحة 40 كم مربع، وتقع مدينة أبو ظبي الصناعية المعروفة باسم ايكاد مصفح في جنوب منطقة مصفح الصناعية، والتي تخدم المستثمرين وأصحاب الأعمال الصناعية على حد سواء كونها تضم المحلات والمكاتب التجارية بأسعار ومساحات مناسبة.

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