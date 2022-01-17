/672925/موعد-ومعلق-مباراة-الكاميرون-والرأس-الأخضر-بكأس-أمم-إفريقيا-2021

تنطلق صافرة بداية مباراة الكاميرون والرأس الأخصر، في السادسة مساء، في لقاء يجمع بين المنتخبين، في ثالث وختام جولات دور المجموعات بنهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل المنتخب الكاميروني لقاء اليوم أمام الرأس الأخضر، وهو يتصدر ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 6 نقاط، والتي حسم موقفه من التأهل للدور الثمن النهائي من الجولة الثانية، أمام إثيوبيا، برباعية مقابل هدف.

فيما يتواجد منتخب الرأس الأخضر في المركز الثالث بالمجموعة، برصيد 3 نقاط، والتي حصدتهم من نتيجة مباراة إثيوبيا، بالجولة الأولى بالمجموعة.

وتبث مباراة الكاميرون، والرأس الأخضر على قناة "بي إن سبورت اتش دي 1 ماكس"، بتعليق صوتي الدولي التونسي عصام الشوالي.

نتيجة مباراة الكاميرون وإثيوبيا

حقق منتخب الكاميرون فوز كبير على نظيره إثيوبيا بنتيجة 4/1 ، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا .

وقدموا لاعبي الكاميرون مباراة قوية وأستطاعوا أن يسجلوا 4 أهداف بالإضافة إلى الفرص الضائعة، بينما لم يقدم المنتخب الإثيوبي المردود المنتظر منهم خلال اللقاء .

وسجل للكاميرون إيكامبي الهدف الأول في الدقيقة الـ 8 من عمر المباراة ، ثم النجم أبو بكر أحرز هدفين في الدقائق الـ 53 و الدقيقة الـ 55، وأختتم إيكامبي الأهداف في الدقيقة 67، بينما سجل هدف إثيوبيا الوحيد داي هوتيسا في الدقيقة 4 من عمر المباراة .

وبتلك النتيجة تأهلت الكاميرون بشكل رسمي للدور القادم، وتصدر أبو بكر قائمة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف.

تشكيل الكاميرون أمام إثيوبيا

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: توهو تولو، مايكل نجاديو، كاستيليتو، فاي كولينز.

خط الوسط: كارل توكو إيكامبي، زامبو إنجيسا، مارتن هونجالا، مومي نجاماليو.

خط الهجوم: فينسنت أبو بكر، إيريك تشوبو موتينج

تشكيل إثيوبيا ضد الكاميرون

حراسة المرمى: تيكليماريام شانكو

خط الدفاع: سليمان حميد، أتشكالاو تاميني، مينيوت ديبيبي - رمضان يوسف

خط الوسط: ميسود محمد، أمانويل يوهانيس، سورافيل داجانتشيو

خط الهجوم: أمانويل جيبريميكل، أبو بكر نصير، هوتيسا داوا