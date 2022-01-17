«لو عليا أجبلك القمر».. أحمد العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز بهذه الكلمات

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يواصل الفنان أحمد العوضي الاحتفال بعيد ميلاد زوجته الفنانة القديرة ياسمين عبد العزيز، من خلال توجيه بعض الرسائل الرومانسية ومغازلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد احتفال العوضي بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز ال42

ونشر العوضي مجموعة صور من حفل عيد ميلادها الذي أحياه سويا مساء أمس الأحد، وكتب عليها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بحبك أيه.. بحبك كلمة توصف إيه في احساسي.. يا أغلى الناس يا ست الكل تاج رأسي.. أنا لو عنك اتكلم سنين وسنين.. يعدي العمر وأنا بوصف في إحساسي.. أنا لو عليا أجيب لك من القمر حتة.. وأجيب لك من النجوم ستة.. وفوقهم روحي وعنيا».

حفل عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز

واحتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها ال42، مع عدد كبير من أصدقائها، وعائلتها والذي كان أبرزهم زوجها الفنان أحمد العوض، وشقيقها الأكبر، والأشد إختلافا وميزة أنها تداولت بعد الهدايا من جمهورها ومحبيها.

عمر كمال في حفل ياسمين عبد العزيز

وأحيا حفل عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز ال42، مطرب المهرجانات الشعبية الفنان عمر كمال، والذي غنى خلال الحفل مجموعة من أغنياته الشهيرة.

ياسمين عبد العزيز تحتفل مع أصدقائها والجمهور

وظهر في إحدى ستوريتها عبر موقع «انستجرام»، باقات من الورد تحمل عدد من أسماء معجبيها ، احتفالا بعيد ميلادها ال42، مرفق عليها كلمات رومانسية تعبر عن مدى حبهم.

ونشرت ياسمين عبد العزيز فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حولها عدد كبير من الزينة والبلالين، وأكثر من كعكة إحداهما كعكة عادية والأخرى لها علاقة بإحدى الأكلات، فضلا عن كعكة مصمم عليها صورتها مع زوجها أحمد العوضي.

ياسمين عبد العزيز بداية فنية بدأت ب 6 سنوات أمام فريد الأطرش

الجدير بالذكر أنه انطلقت ياسمين عبد العزيز في عالم التمثيل عام 1986 عندما رشحها الفنان الراحل فريد شوقي والفنانة نادية لطفي والفنانة يسرا وتحية كاريوكا للوقوف أمامهم وهي لايزال عمرها 6 سنوات في فيلم (العائلة المسمومة) حيث اثبتت نجاحا امام الكاميرا وتألقت أمام هذا الجمع من الأبطال.