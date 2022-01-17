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دوت الخليج

السفيرة مشيرة خطاب تلتقي رئيس مجلس الشيوخ

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، على أهمية الغرفة الثانية للبرلمان، خاصة فيما يتعلق بتوسيع دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.

وأوضحت خطاب، أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تمكن من القيام بدور فعال منذ إنشاءه جنبا إلى جنب مع مجلس النواب، حيث نجح في صياغة ومناقشة عدد من التشريعات الهامة سواء التي قدمتها الدولة أوالتي تم اقتراحها من الأعضاء إلى جانب القيام باختصاصاته الدستورية ودعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع .

من جانبه، أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن ترحبيه بالسفيرة مشيرة خطاب، مقدما التهنئة لها بتوليها رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تشكيل المجلس الذي قدم إليه من مجلس النواب ، موكدا على أهمية دور المجلس خلال الفترة المقبلة والتي تتزامن مع تطلع الدولة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقت خلال الفترة الماضية.

وأشار عبد الرازق إلى أن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب يضم عدد كبير من الخبرات والشخصيات القادرة على النهوض بدور المجلس، ومساعدة الدولة في تنفيذ رؤيتها في مجال حقوق الإنسان.

من الجدير بالذكر أن وفد المجلس القومي لحقوق الانسان ضم كل من السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس والاستاذ محمد أنور السادات عضو المجلس