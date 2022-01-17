محافظ الجيزة: مليار جنيه تكلفة دخول مدارس جديدة 2021-2022

جدة - نرمين السيد - وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة التواصل الدائم والتنسيق الدورى بين قيادات الجهاز التنفيذى للمحافظة وأعضاء مجلس النواب عن دوائر المحافظة من أجل مناقشة الملفات الحيوية التى تمس الحياة اليومية للمواطنين وتلبية مطالبهم، وكذلك العمل على إيجاد حلول فعالة من خلالها يتم تعظيم الاستفادة القصوى من الخدمات المقدمة لهم.





وأكد محافظ الجيزة أهمية تكاتف الجهود لدعم المبادرات التنموية التى يجرى تنفيذها بكل القطاعات وتفعيل المشاركة المجتمعية فى كل القطاعات، مشيرًا إلى أن المحافظة تدعو الجهات المهتمة بالعمل الأهلى والمجتمعى والمواطنين على التعاون مع المحافظة وتوفير قطع أراضى فضاء لإقامة مدارس عليها فى ظل الجهود التى تبذل لتفتيت الكثافات الطلابية بالمدارس.

ولفت إلى أنه سيتم إطلاق أسماء المتبرعين بقطع أراضى فضاء لإنشاء مدارس على تلك المنشأت الجديدة تكريمًا لهم وتخليدًا لتعاونهم مع الدولة فى ذلك الملف الهام، مشيرًا إلى أن الفصل الدراسى الأول قد شهد دخول 71 مدرسة جديدة وتوسعات الخدمة، بالإضافة إلى دخول مدارس أخرى بالفصل الدراسى الثانى لتصل التكلفة الإجمالية للمدارس الجديدة والتوسعات بالعام الدراسى 2021 / 2022 حوالى مليار جنيه وهو ما يعكس حجم الانفاق الذى يتم ضخه لتطوير المنظومة التعليمية وحل مشكلات التكدسات الطلابية.

وشدد محافظ الجيزة على شركات المرافق بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق للمدارس الجديدة والتى من المقرر دخولها الخدمة الفصل الدراسى الثانى بما يسهم فى تخفيف الكثافات الطلابية داخل الفصول بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية.

كما وجه رؤساء المراكز والمدن بضرورة الأنتهاء من خطة الرصف للشوارع المدرجة ضمن الخطة الأستثمارية للعام المالى الجارى 2022/2021 لتسهيل حركة سير المواطنين، بالإضافة إلى صيانة ورفع كفاءة المعدات الموجودة بالمراكز والمدن بصفة دورية.