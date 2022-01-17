السكة الحديد: تأجيل إيقاف حركة القطارات بين محطتى الجيزة وأبو النمرس

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تأجيل إيقاف حركة مسير القطارات بين محطتى "الجيزة/أبو النمرس" بخط (القاهرة/السد العالى) لأجل غير مسمى، والذى كان مقرر لها إيقاف بعض القطارات اعتبارا من صباح اليوم الاثنين، حتى صباح الخميس المقبل لمدة 4 ساعات يوميا من الساعة الواحدة صباحاً حتى الساعة الخامسة صباحاً نظرا لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائرى بمنطقة المنيب.





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