جدة - نرمين السيد - قال مدير عام الزراعة بمديرية الزراعة بدمياط المهندس رفعت طه - فى بيان اليوم الإثنين - إنه "يتم تكثيف الندوات الإرشادية والتى تهدف إلى زيادة الإنتاج وخاصة أنه من المحاصيل الاستراتيجية لإنتاج السكر للمستهلك المصرى"، مشيرا إلى أنه "يتم توريد الإنتاج إلى مصانع السكر بالدقهلية وكفر الشيخ".
وأضاف أن المحافظة بدأت مؤخرا فى زراعة محصول الشعير، مشيرا إلى أنه جرى حتى اليوم زراعة 5 أفدنة من المحصول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الانتهاء من زراعة 5200 فدان من بنجر السكر بدمياط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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