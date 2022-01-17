الانتهاء من زراعة 5200 فدان من بنجر السكر بدمياط

جدة - نرمين السيد - قال مدير عام الزراعة بمديرية الزراعة بدمياط المهندس رفعت طه - فى بيان اليوم الإثنين - إنه "يتم تكثيف الندوات الإرشادية والتى تهدف إلى زيادة الإنتاج وخاصة أنه من المحاصيل الاستراتيجية لإنتاج السكر للمستهلك المصرى"، مشيرا إلى أنه "يتم توريد الإنتاج إلى مصانع السكر بالدقهلية وكفر الشيخ".

وأضاف أن المحافظة بدأت مؤخرا فى زراعة محصول الشعير، مشيرا إلى أنه جرى حتى اليوم زراعة 5 أفدنة من المحصول.