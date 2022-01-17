استعدادا لمؤتمر التغيرات المناخية cop27: ياسمين فؤاد تستقبل وزير الشباب

جدة - نرمين السيد - استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لبحث آليات التعاون لتوعية الشباب بقضايا البيئة والتغيرات المناخية على المستوى الوطنى ودعم مشاركة الشباب فى تنظيم وأعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop27 المزمع عقده نوفمبر المقبلة بمدينة شرم الشيخ.

وأعربت وزيرة البيئة عن خالص شكرها وتقديرها لجهود وزير الشباب والرياضة والتعاون الدائم ودعمه للعمل البيئى مشيرة إلى أن وزارة البيئة تعمل خلال الفترة الحالية على التحضير والاستعداد لمؤتمر المناخ cop27 بمشاركة كافة شركاء العمل البيئى والجهات المعنية، وتعد وزارة الشباب شريك دائم وفعال فى ذلك خصوصًا فيما يخص دعم دور الشباب فى العمل البيئى والتوعية المجتمعية.

وأكدت تقديرها لورقة العمل الخاصة بدور الشباب والمقترحات المقدمة من وزارة الشباب، مشيرة إلى أنها سوف يتم البناء عليها ومراجعتها مع وزارة الخارجية لبدء العمل الفورى فى وضع خطط عمل مشتركة وخاصة فيما يخص دعم الأفكار لتنسق اعمال الشباب وتعبئة المجتمع المدنى على كل المستويات.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هناك شقين أساسيين لعمل الشباب بالمؤتمر منها المشاركة فى الجانب التنظيمى للحدث، بالإضافة إلى القيام بأعمال أخرى متعددة خلال المؤتمر، خصوصًا أنه سيتم تنظيم مؤتمر للشباب COY17 قبل مؤتمر تغير المناخ COP27 وضرورة الإعداد الجيد له من خلال التدريب ورفع الوعى لدى الشباب فى مجال تغير المناخ على المستوى المجتمعى داخل مراكز الشباب.

وأشارت إلى ضرورة الاستفادة من استضافة مصر للمؤتمر فى خلق زخم مجتمعى بقضايا البيئة وتغير المناخ من خلال تنظيم حملة وطنية إعلامية للتعريف بالتغيرات المناخية على وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى توضح دور كل فرد فى القضية بما يساهم فى دعم المجتمع للمؤتمر وتقدير دوره وأهميته لمصر والعالم وهو ما يتم العمل عليه الآن ويتطلب دعم المشاركة المجتمعية من خلال مراكز الشباب ووزارة الشباب والرياضة له.

وناقشت وزيرة البيئة دور وزارة الشباب فى تنظيم مسابقات على مستوى الجمهورية لأفضل محافظة شاركت فى التصدى لقضية التغيرات المناخية على هامش المؤتمر كذلك وضع خطط عمل لتحويل مراكز الشباب لمراكز خضراء صديقة للبيئة بالإضافة إلى استغلال مراكز الشباب فى تنظيم نوادى الشباب والمناخ والبيئة لدعم العمل البيئى، مشيرة إلى قيام الوزارة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى لتبسيط المفاهيم البيئية خصوصًا مفهوم تغير المناخ ودمجها فى المناهج التعليمية على مستوى المدارس والجامعات و هو ما يمكن العمل عليه فى مراكز الشباب.

وأكدت الوزيرة دعم الوزارة لجهود ومبادرات الشباب البيئية للتوعية بأهمية البيئة وقضية التغيرات المناخية ودور كل فرد فى حماية البيئة والتصدى لقضية التغيرات المناخية، ضرورة تعريف الشباب بقصص النجاح الوطنية فى مواجهة آثار تغير المناخ، وكذلك ضرورة الاستفادة من الأنشطة الرياضية الخارجية والداخلية فى الترويج لموضوعات المناخ.

وأضافت فؤاد أنه يجب أن تكون الرسائل الإعلامية الخاصة بموضوعات المناخ ذات طابع وطنى وأفريقى وخاصة أن مصر تستضيف هذا المؤتمر نيابة عن القارة الإفريقية، لافتة إلى ضرورة الاستفادة من تجربة منتدى شباب العالم والجلسة الخاصة بالمناخ خصوصًا فى ظل تكليفات فخامة الرئيس بضرورة تشكيل مجموعات شبابية للمشاركة فى تنظيم هذا الحدث الهام، وتسليط الضوء على دورهم فى قضايا البيئة وحشد الجهود على كل المستويات من أجل إنجاح هذا المؤتمر.

ومن جانبه استعرض وزير الشباب والرياضة مقترحات الوزارة لقمة الدول الأطراف فى اتفاقية المناخ، مشيرًا لأهمية تحقيق المشاركة الإيجابية للشباب فى هذا الحدث وفى المرحلة التحضيرية له، مع إطلاق العديد من الحملات الترويجية والتعريفية بمشكلات التغير المناخى، وكذلك استعداد الوزارة للمشاركة بالشكل الايجابى الذى يضمن ظهور مصر وشبابها بالشكل المشرف.

وانقسمت مقترحات وزارة الشباب والرياضة إلى شقين: الأول يشمل الاعداد لمؤتمر الشباب COY17 المقام على هامش مؤتمر الدول الأطراف COP27، والذى يهدف الى تمكين الشباب وإحضار أصواتهم رسميًا إلى عمليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لتشكيل سياسات تغير المناخ الحكومية الدولية، وينعقد فى ذات مدينة مؤتمر الأطراف ويسبقه بعدة أيام وتخرج منه وثيقة تمثل صوت شباب العالم ويتم تقديمها وعرضها على مؤتمر الأطراف COP ويهدف المؤتمر إلى بناء القدرات من خلال ورش العمل والتبادل الثقافى، ويأتى ذلك من خلال دعوة الكيانات الشبابية العاملة فى مجال البيئة للاشتراك فى العملية التنظيمية وتكوين اتحاد مصرى لتلك الكيانات لتنظيم جهودها.

وفيما يخص الشق الثانى فكان عبر عرض مقترحات الوزارة للفعاليات الرئيسية لمؤتمر الأطراف عبر ورقة عمل تم إعدادها من خلال الشباب حول العالم عن ملاحظات ومقترحات وتوصيات شباب العالم، وكذلك خطة الوزارة لإعداد متطوعين الحدث عبر الدليل الدولى الخاص بالاتفاقية، وكذلك اقتراح استحداث منصب ممثل الشباب فى COP27 ومسابقة "إبداع شبابى مستدام".

وأكد وزير الشباب والرياضة الاستفادة من الإمكانات العظيمة التى يتمتع بها الشباب الإفريقى فى ممارسة دور إيجابى فى معالجة آثار الأمن والتنمية المتعلقة بالمناخ فى مجتمعاتهم (فى سياق COP27 وأحداثه الجانبية).. كما أكد أن الشباب عنصر رئيس فى الحفاظ على البيئة، وأنه سيتم البدء فى تنفيذ برامج وانشطة مشتركة مع وزارة البيئة لتوعية الشباب بقضايا التغيرات المناخية.