وزيرة الهجرة تهنئ الرئيس التنفيذي لـ ”ماجد الفطيم العقارية” لاختياره من ”فوربس”...

أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا مع السيد/ أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية، بمناسبة اختياره ضمن أكثر الشخصيات تأثيرًا في مجال التطوير العقاري بالشرق الأوسط من مجلة فوربس.

وأشادت وزيرة الهجرة بجهود المصريين في الخارج ضمن مختلف المجالات، مؤكدة أنهم رصيد من القوى الناعمة المصرية التي تؤكد حضارتنا العظيمة وتاريخنا العريق وقدرتنا على المساهمة الفعالة في التقدم الاقتصادي على مستوى العالم، مثمنة الجهود التي يبذلونها في مختلف المناصب التي يتولونها وخصوصا في القيادات التنفيذية، ليرفعوا اسم وطنهم عاليا.

وتابعت الوزيرة أن نجاح إسماعيل في عمله والمهمات الموكلة إليه ليس بجديد على المصريين بالخارج، والذين دائما ما يثبتون أنهم على قدر المسئوليات الملقاة على عاتقهم في كافة المجالات.

من جانبه، أعرب السيد/ أحمد جلال إسماعيل عن سعادته بتهنئة وزيرة الهجرة، ووجه خالص الشكر لسيادتها على التواصل والدعم المستمر للمصريين بالخارج، مؤكدا فخره لتحقيق هذا النجاح كمصري يعمل في مجال العقارات وسط كبرى الشركات العقارية، لافتا إلى أنه حصل على المركز السابع بين أكبر ٥٠ شركة تعمل في مجال التطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحا أن الترتيب جاء بناءً على تقييم الأداء والمشروعات التي يتم تنفيذها.