وزير الرياضة يتواصل مع سفير مصر بالكاميرون للاطمئنان على بعثة المنتخب فى ياوندى

تواصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع السفير مدحت المليجى سفير مصر بالكاميرون؛ للاطمئنان على بعثة المنتخب المصرى التى غادرت مدينة جارو ووصلت إلى ياوندى استعداداً لمواجهة السودان في الجولة الثالثة في منافسات دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا التي تقام بالكاميرون.

اطمأن الوزير على جميع الاجراءات المتخذة مع البعثة المصرية، وتوافر كل المتطلبات فى مقر الإقامة بمدينة ياوندى، وملعب التدريب والانتقالات المخصصة لهم استعداداً للمباراة المقبلة.

أكد وزير الرياضة انتظار الجماهير المصرية تحقيق الفوز على منتخب السودان الشقيق، وتقديم عرض مميز فى ضوء تطور الأداء فى المراحل المقبلة، والمنافسة على لقب البطولة، مشيراً إلى مساندة الجميع للاعبي المنتخب، والوقوف خلفهم فى المباريات المقبلة.

ويخوض منتخب مصر مباراته أمام منتخب السودان بعد غد الأربعاء فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات ضمن مباريات المجموعة الرابعة ، وفى جعبة المنتخب ٣ نقاط بعد الفوز علي منتخب غينيا بيساو ويأتي فى وصافة المجموعة خلف منتخب نيجيريا الذي يتصدر المجموعة بـ ٦ نقاط.