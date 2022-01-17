/672941/محافظ-البحيرة--إنتظام-سير-امتحانات-النقل-للفصل-الدراسى-الأول

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إنتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول فى يومها الثالث على التوالى وسط حالة من الهدوء والانضباط ودون ورود أى شكوى وذلك للعام الدراسى الحالى 2021-2022م لمختلف مراحل التعليم الأساسى و التى انطلقت اول أمس السبت الموافق 15 من يناير الجارى ومن المقرر الانتهاء منها فى ١٣ فبراير القادم

وأشار محافظ البحيرة أنه تم تطبيق كافة الإجراءات من تباعد المقاعد بمسافات كافية وإرتداء الكمامات وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سلامتهم داخل وخارج اللجان

لافتاً إلى إنعقاد غرفة العمليات المركزية بالوحدات المحلية والمديريات وربطها مع الغرفه المركزية لمتابعة الإمتحانات أولاً بأول وإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وإنتظام الإمتحانات مع ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية .

حاله من الهدوء والانضباط تسود اللجان دون ورود أى شكوى

كما أشار آمنه أن المحافظة قد اتخذت كافه الإستعدادات اللازمه لضمان جاهزية جميع اللجان لاستقبال أبنائنا الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى ، والالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى جو من الهدوء والانضباط بما يحقق تكافؤ الفرص بينهم ومحاربة الغش مؤكدا على أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة كورونا وتطهير وتعقيم اللجان و التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الطبية وتقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية والحفاظ على التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الامتحانات .

كما تم تكثيف أعمال النظافة داخل اللجان والمدارس و توفير طبيب أو زائرة صحية بجميع اللجان لمواجهة أى طارىء، وتوفير كافة سبل الراحة للملاحظين والمراقبين والطلاب خلال الامتحانات

وصرح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أنه بالنسبة لامتحانات المرحلة الابتدائية فيبلغ اجمالى إعداد تلاميذ الصف الرابع الابتدائى ١٤٥٥٧٨ بدأت امتحاناتهم فى١٥ / ١ وأن اجمالى أعداد تلاميذ الصف الخامس الابتدائى يبلغ ١٣٦١٨٨ بدأت امتحاناتهم فى ٢٢/ ١ واجمالى اعداد تلاميذ الصف السادس الابتدائى ١٣٤١٥٠ تبدأ امتحاناتهم فى ٢٢/ ١

كما أشار وكيل الوزارة انه بالنسبة للمرحلة الاعدادية فقد بلغ اجمالى اعداد الطلاب بالثلاث صفوف الأول والثانى والثالث الاعدادى ( رسمى عام - تجريبى - مهنى- خاص عربى - خاص لغات ) ٣٨٨٩٣٧ طالب وطالبة بدأت امتحانات الصف الأول الاعدادى فى ١٥/ ١ والصف الثانى فى ١٦/ ١ وتبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية فى ٢٩/ ١ وبالنسبة للمرحلة الثانوية فقد بلغ اجمالى إعداد طلبة وطالبات الصف الأول الثانوى ( رسمى - رسمى لغات - خاص عربى / لغات - خدمات - منازل ) ٣٥٤٣٣ طالب وطالبة تبدأ امتحاناتهم فى ٢٢/ ١ وأن اجمالى اعداد طلبة وطالبات الصف الثانى الثانوى ( رسمى - رسمى لغات - خاص عربى / لغات - خدمات - منازل ) ٣٥١٦٩ سوف تبدأ امتحاناتهم فى ٢٣/ ١ /٢٠٢٢

محافظ البحيرة : إنتظام سير امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول

هذا ويتقدم اللواء المحافظ لأبنائنا الطلاب بالأمنيات بالنجاح والتوفيق والنصيحة بالتأني وعدم التسرع في الإجابة والتركيز وتكثيف المذاكرة والجد والاجتهاد لتحقيق امنياتهم واهدافهم بالنجاح والتفوق.