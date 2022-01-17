/672943/إنتهاء-المرحلة-الأولى-من--المبادرة-الرئاسية-لعلاج-أمراض-سوء-التغذية-بالبحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إنتهاء المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة ، بنسبة تجاوزت ٦٣ ٪ لافتاً إلى تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، والتنسيق فيما بينها لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكافة مدن ومراكز المحافظة ، وذلك ضمن مبادرة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس بالمرحلة الإبتدائية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

إنتهاء أعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة

وأشار محافظ البحيرة أن إجمالي ما تم فحصه من طلاب الريف والحضر بلغ ٦٣٦ ألف و ٩٠٤ طالب وطالبة ، حيث تم الانتهاء من فحص ٤٤٩٠٩٩ من طلاب القطاع الريفي بنسبة ٦٠٪ ، بينما تم فحص ١٨٧٨٠٥ من طلاب الحضر بنسبة ٧٦٪.

فحص 636904 طالب بالقطاعين الحضري والريفي بالبحيرة

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة إنطلقت فى ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ ، وتستهدف الكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة والتقزم" لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الابتدائية والتي تستهدف فحص طلاب جميع المدارس بالريف والحضر وعددهم حوالي مليون طالب وطالبة من خلال ١٣٠ فريق طبي متخصص ، حيث يتم خلال الحملة الكشف على أمراض الأنيميا وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الانيميا من عدمها ومرض التقزم (قصر القامة) و يتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل و مقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وأيضاً سمنة الأطفال و يتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن و طول الطفل و قياس كتلة الجسم و مقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وفى حال اكتشاف الاصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب الى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه و سيتم متابعة الاطفال اثناء و بعد الحملة و حتى يتم شفاء الطفل تماما.