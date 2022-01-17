"التخطيط والتنمية الاقتصادية" تطلق دليل عمل إدارة المشروعات والبرامج والأداء

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دوت الخليج

مرجعية لعملية إدارة المشروعات بالجهاز الإداري

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت من جانبها إن الدليل تم إعداده بناء على المنهجيات العملية وأفضل الممارسات العالمية ليشكل المرجعية الأساسية لعملية إدارة المشروعات والبرامج والأداء بالجهاز الإداري، موضحة ان الدليل يضع الآليات والمنهجيات والإجراءات لبدء وتخطيط وتنفيذ، وكذلك المتابعة والتحكم وإغلاق المشروعات والبرامج بشكل فعال، كما أشارت الوزيرة إلى أن الدليل يوضح المراحل والعمليات والخطوات والنماذج المختلفة اللازمة لإدارة المشروعات والبرامج ويبين الأدوار والمسئوليات والتوقيتات. وأوضحت السعيد، أيضا أن الدليل يحدد منهجية موحدة لجميع وحدات الجهاز الإداري مما يحقق التكامل بين تلك الوحدات ويساعد على توحيد الجهود وتحقيق نتائج أفضل وأكثر فاعلية.

يساعد المؤسسات في تنفيذ الاستراتيجية

المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على الإدارة الاستراتيجية ، اوضح من جانبه أن الدليل يساعد المؤسسات في تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق الغايات والأهداف المدرجة ضمن الخطة الاستراتيجية، مؤكدًا أن التنفيذ الفعال للمشروعات والبرامج ومحافظ المشروعات الاستراتيجية يساعد على تحقيق الأهداف والمنافع المرجوة وإنجاز العمل في حدود المدد والموازنات والنطاق والموارد ومتطلبات الجودة المحددين للمشروع أو البرنامج. وأضاف " مصطفى" أن الدليل يضمن وضع الأولويات التي تساعد في اختيار وتنفيذ المشروعات والبرامج الصحيحة المتوائمة مع الخطة الاستراتيجية مما يعظم العائد من تنفيذها، ويضمن تحقق الغايات التي من شأنها أن تنعكس على نجاح الدولة في القيام بدورها بتحسين مستوى معيشة الفرد، كما أشار الى أن للاطلاع وتحميل النسخة الإلكترونية من دليل عمل إدارة المشروعات والبرامج والأداء من خلال الرابط الخاص بإصدارات الإدارة الاستراتيجية https://mped.gov.eg/DynamicPage?id=82&fbclid=IwAR10OWIE7orQ3ZnY_GVq